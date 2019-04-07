Родственники не захотели принять переночевать

Гость

Про «предупреждала», я тоже офигела: нормальные люди спрашивают, могут ли они остановиться на такой-то срок. У нас есть друзья, которые приезжают к нам уже лет 5 с ночевками, но каждый раз они спрашивают, точно ли нам это будет удобно в определенные даты, и подчеркивают, что без проблем могут остановиться в хостеле/отеле, а с нами просто встретиться и погулять по городу, если нам это неудобно. Вариант, когда люди годами с тобой не общаются, а потом заваливаются к тебе с ночевкой, ожидая от тебя ужин и завтрак, - это быдлячество.