Родственники не захотели принять переночевать

Ездила не так давно в Москву, там двоюродная сестра живет. Когда в дестве ездили к ним (когда они еще не в Москве жили, у нас целая родня), но сейчас перестали, т.к. далеко друг от друга. Так вот, они с тетей меня не приняли (хотя мне всего нужно было на одну ночь). Пришлось хостел искать. А вот других своих двоюродных принимали. И даже на целую неделю (если не больше). Не понимаю, с чем это связано. Может, потому, что они уже там все замуж повыходили, детей родили, а с нами с сестрой (которые пока без семей) - связыватся не хотят? Типа, не статусно? Я просто до сих пор не понимаю, почему трудно было принять у себя на одну ночь. Да мне и не нужно уже. Просто странно, почему так происходит
у меня хоть и нет родни в регионах , но я б наверно тоже не принимала никого без приглашения.
одно дело когда я кого-то зову в гости , другое когда кто-то сваливается на голову.
смотрю на свою подругу , у которой вечно кто-то то ночует то живёт, это ужасно ... всем же в Москву хочется...
А почему должны были принять?
Мне вот, например, даже положить некуда такого вот родственничка. Даже на одну ночь.
Вообще не люблю посторонних людей у себя дома.
у меня хоть и нет родни в регионах , но я б наверно тоже не принимала никого без приглашения. одно дело когда я кого-то зову в гости , другое когда кто-то сваливается на голову. смотрю на свою подругу , у которой вечно кто-то то ночует то живёт, это ужасно ... всем же в Москву хочется...
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
у меня хоть и нет родни в регионах , но я б наверно тоже не принимала никого без приглашения. одно дело когда я кого-то зову в гости , другое когда кто-то сваливается на голову. смотрю на свою подругу , у которой вечно кто-то то ночует то живёт, это ужасно ... всем же в Москву хочется...
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
они сразу вам сказали,что не готовы принять? в чем проблема?
у меня хоть и нет родни в регионах , но я б наверно тоже не принимала никого без приглашения. одно дело когда я кого-то зову в гости , другое когда кто-то сваливается на голову. смотрю на свою подругу , у которой вечно кто-то то ночует то живёт, это ужасно ... всем же в Москву хочется...
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего всмысле предупреждала ? почему вы считаете что можете своим проблемы перекладывать на других?
захотела в Москву - будь добра сама обеспечить себя жильем. тебя никто не звал
Ну если всех остальных принимают, а именно ВАС нет, есть на то причина. Подумайте, вспомните.
Я бы всех своих родственников приняла, на одну ночь то уж точно, никому бы не отказала, но негде, живу в однушке.
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
всмысле предупреждала ? почему вы считаете что можете своим проблемы перекладывать на других?
захотела в Москву - будь добра сама обеспечить себя жильем. тебя никто не звал Что значит "захотела в Москву" и "всем в Москву хочется". Вы со своим статусом небожителей совсем уже кукушкой поехали. А если бы была Пенза? Саратов? Берлин? Калининград? Речь идет не о покорении вашей мааасквы. Речь идёт о семье, которая давно не семья, о том, что автор не хочет принять факт, что у людей могут быть десятки причин, что автор сама не понимает, что бестактна. Но зачем читать, да?
Очень обидно, Автор.
Я бы больше не общалась с этими родственниками.
Да собственно, им не и нужно общение с вами, раз они так поступили.
Я бы всех своих родственников приняла, на одну ночь то уж точно, никому бы не отказала, но негде, живу в однушке.
Всегда можно найти выход, тем более на одну ночь
У всех есть такие родственники
Девчата, всех приму, кто в Москву на одну ночь
Какую-то хуету немыслимую Вам тут, автор, понаписали. Я понимаю постороннего человека не принять, но тут же одна кровь, как никак. Тем более Вы заранее предупредили и всего лишь на одну ночь. Для меня дико всё это, а страшнее, что многие считают это в порядке вещей. У меня друзья то оставались, а родственника тем более без приглашения даже приму. Действительно, чем Москва отличается от других городов? Что за стереотипы каких-то дешевых понторезов?
Я бы не стала с такими родственниками больше общаться, это уже не о родном, не о близком. Раз так поступают, значит шлите их куда подальше. А когда помощь понадобится, также умело дайте отворот поворот.
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
Предупреждали? Предупреждали??? Т.е. не просили, а перед фактом поставили? Увзахахаааа, ржака!))
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
Наверное нужно предьявлять претензии тем другим. После их визита люди решили никого и никогда в дом не пускать.
Не родственники,а ккозлы
Совсем люди совесть потеряли. Где доброта, человечность, к своим же??
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
Вы им не нравитесь.
Мы принимаем на срок до 3-х ночей близких друзей, но никогда не принимаем никаких родственников (родителям, когда они приезжали, снимали номер в отеле рядом). Наш дом, наши правила.
Автор, ответьте, ПОЧЕМУ эти родственники должны были Вас принять и разместить, если Вы им не нравитесь? А Вы им точно не нравитесь, потому что Вы с ними не общались долгое время, когда люди друг другу приятны и интересны, они всегда общаются.
Ну не нравитесь вы им чем-то, даже на одну ночь не хотят вас пускать. Это их дело, никто вас не обязан принимать.
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
ПРЕДУПРЕЖДАЛА? Типа обязаны что ли? Не предупреждать надо было. а тактично попросить разрешения у них остановиться на 1 ночь. Глядишь и разрешили бы. А может и нет. А что кого то другого из родни принимали так там могут быть и обоюдная симпатия и родственный долг(типа когда то помогли по родственному сами или родители и "как же теперь не принять дочку той самой тети Кати что тогда так сильно помогла маме когда она еще в институте училась???" Видимо Вы не вызываете ни родственной симпатии ни чувства долга.
Автор если родственники принимают всех кроме вас, значит дело именно в вас! Может вы ведёте себя некультурно, в туалете за собой не смывание или перед мужем сестры в трусах разгуливаете, может храпите или пахнет от вас плохо, может ругаетесь матом или ночью не спите ходите шуршите, людям мешаете. В любом случае это не родственники такие препротивные, а вы неудобная. И да когда едут заранее предупреждают, а не появляются с котомками на пороге в 10 вечера
, но сейчас перестали, т.к. далеко друг от друга. Так вот, они с тетей меня не приняли . Не понимаю, с чем это связано.
Вы хоть с ними заранее созванивались, списывались, чтобы уточнить про это?
У всех есть такие родственники Девчата, всех приму, кто в Москву на одну ночь
Ишь, охальник, чё задумал! ) Дифф-чёнки, не слушайте его, он плохого хочет!
За полгода вы предупредили и что они вам тогда ответили?
Перед самим приездом вы спрашивали у них о ночевке? Какими словами они вам отказали?
Действительно, чем Москва отличается от других городов? Что за стереотипы каких-то дешевых понторезов? Я бы не стала с такими родственниками больше общаться, это уже не о родном, не о близком. Раз так поступают, значит шлите их куда подальше.
Я в провинции, тоже не стала бы принимать какую-то седьмую воду на киселе, с которой знать друг друга не знаем, кто она и что, и которая даже не просит, а что-то там предупреждает. Ничего в моей жизни не убудет, если она обидится. Как не знали друг друга, так и не будем знать.
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
Написала в контактике и не дождалась ответа? Надо было звонить, потратить денежки, попроситься и выслушать ответ. Я за полгода точно забыла бы о какой-то там седьмой воде, что она мне там в одну строку накарябала когда-то.
Очень обидно, Автор. Я бы больше не общалась с этими родственниками. Да собственно, им не и нужно общение с вами, раз они так поступили.
Так они и так не общались. Если бы автору что-то от них не было нужно, сдались они ей сто лет. Как и она им.
Когда к нам приезжает родная сестра, я с распростертыми обьятьями жду её дома.
Но когда приезжала двоюрдная с семьей, то попросила их снять квартиру, чтотони и сделали, никто друг на друга не обиделся. Я им показала Москву, они, довольные, уехали.
Не принять у себя родственников это по крайней мере не культурно. Таких "родственников" лучше забыть.
Просто они так напринимались уже, что на этот раз решили - хватит. Вас, двоюродных, видимо , табор и все прут к ним без приглашения Они терпели-терпели, а на вас это терпение закончилось. Не повезло вам,бывает.
Не принять у себя родственников это по крайней мере не культурно. Таких "родственников" лучше забыть.
Правильно. Вот они обрадуются-то.
у меня хоть и нет родни в регионах , но я б наверно тоже не принимала никого без приглашения. одно дело когда я кого-то зову в гости , другое когда кто-то сваливается на голову. смотрю на свою подругу , у которой вечно кто-то то ночует то живёт, это ужасно ... всем же в Москву хочется...
Не всем Я вот из Питера и в Москву мне не хочется локтями там с чурками толкаться
Некультурно - заваливаться к кому-то домой, что за колхоз. Сейчас такой развитый бизнес гостиниц, хостелов, чего угодно по любой цене в любом городе. Собираетесь в поездку - значит, готовитесь, копите деньги в том числе и на проживание, питание. Вы же не маленькая, почему до сих пор ищите на кого бы повеситься со своими нуждами? Решайте свои проблемы сами, вы взрослый дееспособный человек.
Как вообще можно к кому-то явиться жить? Дом - это личное пространство. У людей есть свой распорядок и свои привычки, не всегда приятные и понятные другим - спать до часу дня, ложиться поздно, есть, включать свет и шуршать в 3 ночи, разбрасывать одежду и вещи или наоборот маниакально поддерживать порядок и чистоту, громко петь в душе или наоборот хотеть всегда тотальной тишины, без телевизора и разговоров... Не всегда хочется подстраиваться в своем же доме под удобство другого человека. Еще и после работы, уставшему. Мне даже маму тяжело в гостях выдерживать дольше 1-2 дней, она не вписывается в мой ритм и образ жизни, у нее свои взгляды на все, когда вставать, что есть, как часто прибираться. И постоянная нестыковка таких взглядов - конфликт. Но ради мамы еще можно потерпеть, мы с ней достаточно близки. А других терпеть нет желания.
Я за полгода предупреждала. Но других же принимали - и ничего
всмысле предупреждала ? почему вы считаете что можете своим проблемы перекладывать на других?
захотела в Москву - будь добра сама обеспечить себя жильем. тебя никто не звал Что значит "захотела в Москву" и "всем в Москву хочется". Вы со своим статусом небожителей совсем уже кукушкой поехали. А если бы была Пенза? Саратов? Берлин? Калининград? Речь идет не о покорении вашей мааасквы. Речь идёт о семье, которая давно не семья, о том, что автор не хочет принять факт, что у людей могут быть десятки причин, что автор сама не понимает, что бестактна. Но зачем читать, да? ну так она в Москву захотела, а не в Пензу! "Вы со своим статусом небожителей совсем уже кукушкой поехали" а знаете почему поедахали? потому что заеьали приезжие , которых нереально много, которые тут пытаются устанавливать свои порядки
!! и им все должны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! которые едут и едут, едут и едут, ни в Пензу ни в Калининград а только в Москву.
"всем хочется в Москву" читайте внимательно, я написала к примеру своей сердобольной подруги, которая не может отказать своей многочисленной ораве родственничков, которые считают, что можно спокойно нарушить на покой и пожить/остановиться у нее.
Про «предупреждала», я тоже офигела: нормальные люди спрашивают, могут ли они остановиться на такой-то срок. У нас есть друзья, которые приезжают к нам уже лет 5 с ночевками, но каждый раз они спрашивают, точно ли нам это будет удобно в определенные даты, и подчеркивают, что без проблем могут остановиться в хостеле/отеле, а с нами просто встретиться и погулять по городу, если нам это неудобно. Вариант, когда люди годами с тобой не общаются, а потом заваливаются к тебе с ночевкой, ожидая от тебя ужин и завтрак, - это быдлячество.
Ну на одну ночь можно было бы пустить, другое дело, если бы авторша решила там остаться на длительное время и халявничать.
Но и со стороны автора, тоже есть ошибка. Надо было не предупреждать, а спросить разрешения. Возможно, именно поэтому, родственники и не захотели пускать.
Ну если всех остальных принимают, а именно ВАС нет, есть на то причина. Подумайте, вспомните.
+++++++++++++!!!
Подумайте и ОСОБЕННО вспомните !
Я думаю, дело в том, что вы с ним не поддерживаете постоянное общение. А те, которых они приняли, видимо, с ними общаются. Я тоже отказываю родственникам, которых видела последний раз, когда мне было 6 лет. Зачем мне посторонние люди в доме? Мне с ними даже разговаривать не о чем.
С удовольствием приму друзей, родителей, но никогда не приму родственничков, я их знать не знаю. Хорошо, что я живу далеко, до меня им не добраться😂
Со мной как-то связалась старая знакомая, попросила переночевать. Я пустила. Жили мы тогда в коммуналке в Москве и понятное дело, что неудобно и места нет. Она побыла день и уехала. Потом перестала общаться, типа я нищеброд. Хотя с тех пор мое материальное положение улучшилось.
Со мной как-то связалась старая знакомая, попросила переночевать. Я пустила. Жили мы тогда в коммуналке в Москве и понятное дело, что неудобно и места нет. Она побыла день и уехала. Потом перестала общаться, типа я нищеброд. Хотя с тех пор мое материальное положение улучшилось.
Всем по ху й, что у Вас улучшилось, мозгов как не было, так и нет.
Самое страшное- это безразличие И иметь таких родственников. Я считаю так, жизнь непредсказуемая, как повернет жизнь у ваших родственников неизвестно,но когда-то и им понадобится помощь. Отказать переночевать на одну ночь, для меня это дико. Моя семья слава Богу воспитана на взаимопомощи родственникам,как говорится своих не бросаем. Автор сделай выводы и живи дальше.
Ну на одну ночь можно было бы пустить, другое дело, если бы авторша решила там остаться на длительное время и халявничать.
а вот прикиньте так вся деревня родственников на одну ночь ? там походу поломничество в эту квартиру
у меня хоть и нет родни в регионах , но я б наверно тоже не принимала никого без приглашения.
одно дело когда я кого-то зову в гости , другое когда кто-то сваливается на голову.
смотрю на свою подругу , у которой вечно кто-то то ночует то живёт, это ужасно ... всем же в Москву хочется...
Вот вообще не хочется в Москву!)) Я Пекин больше люблю!)
Самое страшное- это безразличие И иметь таких родственников. Я считаю так, жизнь непредсказуемая, как повернет жизнь у ваших родственников неизвестно,но когда-то и им понадобится помощь. Отказать переночевать на одну ночь, для меня это дико. Моя семья слава Богу воспитана на взаимопомощи родственникам,как говорится своих не бросаем. Автор сделай выводы и живи дальше.
Я сама в шоке сижу, у нас тоже даже бы мыслей таких не возникло- не пустить. Бумеранг-хорошая вещь, таким ещё ни раз вернётся. И не поняла, что такого в том, чтобы на одну ночь пустить? Она же не жить просится, видимо, воспитали тут половину реально плохо. В трудный момент ещё и нож в спину вставят, повезло, что у меня таких «родственничков» нет, хуже врагов.
Ну на одну ночь можно было бы пустить, другое дело, если бы авторша решила там остаться на длительное время и халявничать.
Зачем пускать даже на одну ночь людей, с которыми давно нет регулярного общения? Явно же автор появилась в жизни этих родственников с бухты-барахты из пустоты. Общайся она с ними регулярно - три варианта развития событий: ее бы пустили переночевать, либо отказали бы, озвучив реальную причину (конкретно в эти даты неудобно, например), либо она бы заранее знала, что в отношениях есть холодок. А не строила бы тут догадки.
Про «предупреждала», я тоже офигела: нормальные люди спрашивают, могут ли они остановиться на такой-то срок. У нас есть друзья, которые приезжают к нам уже лет 5 с ночевками, но каждый раз они спрашивают, точно ли нам это будет удобно в определенные даты, и подчеркивают, что без проблем могут остановиться в хостеле/отеле, а с нами просто встретиться и погулять по городу, если нам это неудобно. Вариант, когда люди годами с тобой не общаются, а потом заваливаются к тебе с ночевкой, ожидая от тебя ужин и завтрак, - это быдлячество.
Все прицепились к слову "предупреждала". Спрашивала, конечно, а не "предупреждала". Но не сильно от этого суть меняется. Да Господи, я и не обижаюсь ни на кого. Просто хотела понять, почему так бывает, а тут развели
Но и со стороны автора, тоже есть ошибка. Надо было не предупреждать, а спросить разрешения. Возможно, именно поэтому, родственники и не захотели пускать.
Я уже ответила в комменте 47. Все прицепились к слову "предупреждала"
Я уже ответила в комменте 47. Все прицепились к слову "предупреждала"
Автор, не слушайте, тут собрались бабки с комплексом неполноценности, у которых уже давно недотрах, и они на Вас решили отыграться. Все правильно Вы говорите, нормальные родственники бы пустили Вас на одну ночь,даже если бы Вы не общались до этого. А Вы же ещё и сказали,что собираетесь, для меня дикость, что тут несут. Я могу с братом не общаться год из-за занятости, но он в любой момент может ко мне заскочить на пару ночей, как ни в чем не бывало. Просто знайте, что для таких людей одна кровь ничего не значит, и Вы им тоже ничего не должны и никогда. Забудьте и не вспоминайте, жизнь всё расставит на свои места, а их ещё и раком поставит!
Я тоже в мск живу и тоже ко мне напрашиваются вечно то родственники,то друзья переночевать.Я им рада всегда, но отказываю тем,кто обо мне вспоминает лишь тогда,когда в Москве где-то перекантоваться надо (просто город посмотреть,перед вылетом куда-нибудь, по делам и т.д), а так никогда просто даже не позвонят спросить,как я,как у меня дела,здорова ли... Поверьте,мне не жаль тарелки супа и места на диване,но обижает потребительское отношение.Может и вы,автор, про них вспомнили только тогда,когда вам надо от них что-нибудь стало?