Когда родные не помогают

Ирина

Это точно как по мне это самые наглые поколения, которые набалованы за счёт своих родителей, которые с удовольствием их детей нянчили по теме, автор здесь на форуме никто никому не должен, но моё мнение такое если мне не помогают то и я не буду помогать ни родителям ни свекрам муж помогать не будет и плевать нам что нас родили, вырастили итд их никто не просил этого делать и если мать вам лекарства привезти не может я б сказала да и хрен с тобой не привози расти ж.пу свою на диване, меня тоже ни о чем не проси я тебе ничего не должна.