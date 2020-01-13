Когда родные не помогают

У меня двое маленьких детей, никто помогать не хочет, я и не настаиваю особенно, стараюсь сама выкручиваться. Но доходит до абсурда. Заказала в другом городе лекарство ребенку, мама едет через этот город проездом, попросила заехать в аптеку, она, конечно, не рядом с вокзалом и мама недовольна. Я и сама могу, но 200 км ехать туда, потом назад, неужели так сложно немного помочь? Может я эгоистка и не права?
У меня двое маленьких детей, никто помогать не хочет, я и не настаиваю особенно, стараюсь сама выкручиваться. Но доходит до абсурда. Заказала в другом городе лекарство ребенку, мама едет через этот город проездом, попросила заехать в аптеку, она, конечно, не рядом с вокзалом и мама недовольна. Я и сама могу, но 200 км ехать туда, потом назад, неужели так сложно немного помочь? Может я эгоистка и не права?
Для кого рожали? Для мамы?
Ещё одна яжемать которой должны помогать, никто тебе ничего не должен, сама наплодила-сама и крутись. Ты много кому помогаешь?
мама не обязана тебе ни чем, сама забирай свои лекарство
и да ты махровая эгоистка
Зачем заказывать лекарство в другой город??
Ну и вы ей тоже ничего не должны, будет потом старая и немощная сама 200 километров за своими лекарствами ездить. Бог с ней. Просто возьмите на заметку. Дети то подрастут, а она моложе не станет.
Зачем заказывать лекарство в другой город??
Там оно стоит дешевле намного, в несколько раз и есть в наличии. А у нас только аналоги, а ждать именно его надо неск недель
Там оно стоит дешевле намного, в несколько раз и есть в наличии. А у нас только аналоги, а ждать именно его надо неск недель
И что? Вы прежде чем надумали его заказать, как забирать планировали?
Ну и вы ей тоже ничего не должны, будет потом старая и немощная сама 200 километров за своими лекарствами ездить. Бог с ней. Просто возьмите на заметку. Дети то подрастут, а она моложе не станет.
Там ещё как посмотреть, а то дети быстрее в гроб положат. А так, сами рожали, сами крутитесь.
***! Не считаю это нормальным со стороны мамаши вашей. Я бы для знакомых не бломалась лекарство забрать, если бы вот так проездом была, а для близких тем более. Должна быть взаимовыручка...А матери надо подумать ,что она тоже не вечная и кто знает, что будет завтра. Тем более вопрос - ни о чем, ее же не просят почку вашим детям вырезать
В серьёзном помогать думаю надо.
У меня двое маленьких детей, никто помогать не хочет, я и не настаиваю особенно, стараюсь сама выкручиваться. Но доходит до абсурда. Заказала в другом городе лекарство ребенку, мама едет через этот город проездом, попросила заехать в аптеку, она, конечно, не рядом с вокзалом и мама недовольна. Я и сама могу, но 200 км ехать туда, потом назад, неужели так сложно немного помочь? Может я эгоистка и не права?
При заказе лекарств есть курьерская доставка или пересыл почтой.Не?
Ещё одна яжемать которой должны помогать, никто тебе ничего не должен, сама наплодила-сама и крутись. Ты много кому помогаешь?
Наши родители ничего не хотят сделать для внуков , даже лекарства по дороге купить , а сами всегда с удовольствием отправляли нас к бабушкам и дедушкам каждое лето по 3 месяца и отдыхали , но теперь больше всех возмущаются если попросишь посидеть с детьми один день !
Родители халявщики из СССР , всё для них было бесплатно, и с детьми их ними все сидели , поэтому привыкли только получать.
Там ещё как посмотреть, а то дети быстрее в гроб положат. А так, сами рожали, сами крутитесь.
Да у меня вообще нет детей, но если бы мне самой что-то понадобилось, что родители были бы в силе для меня сделать, они бы не отказали, да и я для них так же, надо было бы и лекарства хоть откуда привезла и съездила бы в соседний город и куда надо бы сходила договорилась, купила и т.д. Мы же семья, это нормально.
Наши родители ничего не хотят сделать для внуков , даже лекарства по дороге купить , а сами всегда с удовольствием отправляли нас к бабушкам и дедушкам каждое лето по 3 месяца и отдыхали , но теперь больше всех возмущаются если попросишь посидеть с детьми один день !
Родители халявщики из СССР , всё для них было бесплатно, и с детьми их ними все сидели , поэтому привыкли только получать.
Это точно как по мне это самые наглые поколения, которые набалованы за счёт своих родителей, которые с удовольствием их детей нянчили по теме, автор здесь на форуме никто никому не должен, но моё мнение такое если мне не помогают то и я не буду помогать ни родителям ни свекрам муж помогать не будет и плевать нам что нас родили, вырастили итд их никто не просил этого делать и если мать вам лекарства привезти не может я б сказала да и хрен с тобой не привози расти ж.пу свою на диване, меня тоже ни о чем не проси я тебе ничего не должна.
Ну и вы ей тоже ничего не должны, будет потом старая и немощная сама 200 километров за своими лекарствами ездить. Бог с ней. Просто возьмите на заметку. Дети то подрастут, а она моложе не станет.
Так и мама была в своё время молодой. Никто с каждым днём, моложе не становится. А за мамой, пусть дочь присмотрит. В своё время ведь она тоже, за ней смотрела.
Это точно как по мне это самые наглые поколения, которые набалованы за счёт своих родителей, которые с удовольствием их детей нянчили по теме, автор здесь на форуме никто никому не должен, но моё мнение такое если мне не помогают то и я не буду помогать ни родителям ни свекрам муж помогать не будет и плевать нам что нас родили, вырастили итд их никто не просил этого делать и если мать вам лекарства привезти не может я б сказала да и хрен с тобой не привози расти ж.пу свою на диване, меня тоже ни о чем не проси я тебе ничего не должна.
Так вас тоже никто не просит рожать. В таком случае, также не просите о помощи своих близких. Когда она понадобится. Мало ли, какие неотложные дела у вас могут. Живут родители от вас неподалёку, а ребёнка оставить не с кем. К чей помощи прибежишь, на кого спихнёшь ребёнка? Или няню найдёшь для своего дитё?
Там оно стоит дешевле намного, в несколько раз и есть в наличии. А у нас только аналоги, а ждать именно его надо неск недель
Заказывайте в интернет аптеке и получайте в ближайшем пункте выдаче. А ещё лучше учитесь писать разводки)
Это точно как по мне это самые наглые поколения, которые набалованы за счёт своих родителей, которые с удовольствием их детей нянчили по теме, автор здесь на форуме никто никому не должен, но моё мнение такое если мне не помогают то и я не буду помогать ни родителям ни свекрам муж помогать не будет и плевать нам что нас родили, вырастили итд их никто не просил этого делать и если мать вам лекарства привезти не может я б сказала да и хрен с тобой не привози расти ж.пу свою на диване, меня тоже ни о чем не проси я тебе ничего не должна.
Тебе предоставляли крышу над головой, ты ела, пила, одевалась, обувалась, за их счёт. Ты сама себя обслуживала, или с рождения себя обеспечивала всем необходимым? Отплати долг своим родителям, а потом можешь говорить " я тебе ничего не должна ".
Мама согласилась с недовольством или же тупо отказалась? Если первое, то не жалуйтесь. Помогать помогать, а от радости прыгать до потолка не обязаны.
Тебе предоставляли крышу над головой, ты ела, пила, одевалась, обувалась, за их счёт. Ты сама себя обслуживала, или с рождения себя обеспечивала всем необходимым? Отплати долг своим родителям, а потом можешь говорить " я тебе ничего не должна ".
Это был их выбор я их об этом не просила и если мне сейчас никто ничего не должен, то и я никому ничего не должна на все родственные отношения и святость мне плевать действую только по принципу мне помогут и я помогу. Долгов у меня нет я в долг не брала ничего.
Так вас тоже никто не просит рожать. В таком случае, также не просите о помощи своих близких. Когда она понадобится. Мало ли, какие неотложные дела у вас могут. Живут родители от вас неподалёку, а ребёнка оставить не с кем. К чей помощи прибежишь, на кого спихнёшь ребёнка? Или няню найдёшь для своего дитё?
Я попрошу кого нужно близких мне людей, которым я тоже помогаю в случае чего, я высказала отношение к ситуации вот и всё.
Наши родители ничего не хотят сделать для внуков , даже лекарства по дороге купить , а сами всегда с удовольствием отправляли нас к бабушкам и дедушкам каждое лето по 3 месяца и отдыхали , но теперь больше всех возмущаются если попросишь посидеть с детьми один день !
Родители халявщики из СССР , всё для них было бесплатно, и с детьми их ними все сидели , поэтому привыкли только получать.
Очень точно. Вообще до нашего поколения всегда силели все в семье с детьми, только сейчас эта тенденция—никто никому не должен. Только мать всем должна, потом удивлено общество, что матери с детьми из окон бросаются, да под поезда прыгают. Это спецом может придумано, что женщина одна должна за всех ишачить и по дому, и с ребенком, и работать, и за собой успевать следить—чтобы случалось такое эмоциональное выгорание и психоз, и население само собой сокращалось. Почему вообще никто никому не должен, но мать ребенку до 18 должна?? Даже отец в принципе не обязан особо
Очень точно. Вообще до нашего поколения всегда силели все в семье с детьми, только сейчас эта тенденция—никто никому не должен. Только мать всем должна, потом удивлено общество, что матери с детьми из окон бросаются, да под поезда прыгают. Это спецом может придумано, что женщина одна должна за всех ишачить и по дому, и с ребенком, и работать, и за собой успевать следить—чтобы случалось такое эмоциональное выгорание и психоз, и население само собой сокращалось. Почему вообще никто никому не должен, но мать ребенку до 18 должна?? Даже отец в принципе не обязан особо
Да да и родителям должна бабкам этим наглым которые в 50 лет уже ничего не могут и считают, что им теперь все должны, хотя сами палец о палец не ударили и детей тянуть и работать и готовить стирать убирать итд, а потом удивляются, что молодые матери суицидом жизнь кончают да потому, что им везде трубят ты должна, ты же мать ты должна умотаться и умереть и все по фиг.
Наши родители ничего не хотят сделать для внуков , даже лекарства по дороге купить , а сами всегда с удовольствием отправляли нас к бабушкам и дедушкам каждое лето по 3 месяца и отдыхали , но теперь больше всех возмущаются если попросишь посидеть с детьми один день ! Родители халявщики из СССР , всё для них было бесплатно, и с детьми их ними все сидели , поэтому привыкли только получать.
А что вы знаете о том времени что бы рассуждать?? Меня например отдали в ясли в 3 месяца, переболела всеми инфекциями которыми можно. Потом в дет.сад Летом на дачу с садиком на три месяца. Садик с деревянными домиками и деревянным сортиром с очками. Как вы думаете пятилетке было удобно в такой сортир ходить?? Бабушка кстати работала на заводе и с нами не сидела. Потом школа и продленка. Кто то и в интернате был и на пятидневке в садике. И все это было в порядке вещей потому что родители работали. Так что не надо то время идеализировать.
Автор у помощи есть обратная сторона медали. Вмешательство в вашу семью и в воспитание детей. Вас будут поучать как надо и как не надо.
Очень точно. Вообще до нашего поколения всегда силели все в семье с детьми, только сейчас эта тенденция—никто никому не должен.
До вашего поколения бабушками первый раз становились в 40. Бабушки работали и не надо сочинять,, что им больше нечем было заняться как с внуками сидеть. Разве что жили в одном доме, тогда после работы могли и поседеть. Но в этом случае дочь или невестка, которая была в декрете готовила на всю семью и убирала дом
Да да и родителям должна бабкам этим наглым которые в 50 лет уже ничего не могут и считают, что им теперь все должны, хотя сами палец о палец не ударили и детей тянуть и работать и готовить стирать убирать итд, а потом удивляются, что молодые матери суицидом жизнь кончают да потому, что им везде трубят ты должна, ты же мать ты должна умотаться и умереть и все по фиг.
Семей, где 50-60 летние помогают своим 30-40 летним детям вижу много, а вот в обратную сторону что-то не замечала. Родителям начинают помогать, когда тем 75-80, а дети уже на пенсии
До вашего поколения бабушками первый раз становились в 40. Бабушки работали и не надо сочинять,, что им больше нечем было заняться как с внуками сидеть. Разве что жили в одном доме, тогда после работы могли и поседеть. Но в этом случае дочь или невестка, которая была в декрете готовила на всю семью и убирала дом
Ну может у вас и так было, а мои бабушки всю жизнь жалели и дочерей и невесток с работы бежали им на помощь пелёнки постирать или с детьми посидеть пока те бедненькие поспят и у подруг моих в семьях также было и теперь мы имеем никчёмных бабок, которые ни то что с внуками сидеть, себя то обслужить могут с трудом и приходится им помогать, у мужа такая же ситуация только и сыпятся просьбы оплати это оплати то, отнеси это принеси то, в огороде помоги, дома помоги, с ремонтом помоги, но мы своих пытаемся перевоспитывать и не дай Бог они нам в помощи с детьми откажут получат дырку от бублик, а не помощь.
Ещё одна яжемать которой должны помогать, никто тебе ничего не должен, сама наплодила-сама и крутись. Ты много кому помогаешь?
Фантастический эгоист комментирует.
Вы не эгоистка, это нормально попросить темболее если мама ваша туда направляется, а вот точ то ваша мама особо и не хочет для вас это сделать это уже её выбор и ее поступок, темболее это для внуков а не для чужой тётки, это конечно ппц , не знаю я бы её поведение взяла бы себе на заметку, я вообще не понимаю почему близкие люди друг друга ведут себя так ,типо мая хата скраю, сама выкручиваться, мне жаль.
*** какие злые люди... Что вы тут пишите?? Зачем рожала? Для кого? А автора ее мать для кого рожала? Для галочки? Похоже. Дети когда вырастают, тоже не перестают быть детьми для своей родной матери (не физически, а по родству). Никогда не пойму тех, кто считает иначе. Близкие на то и близкие, что к ним можно обратиться в какой то критичный момент в жизни.