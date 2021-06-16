Мать либо доведет меня

Моя маман мне сообщила издевательским тоном, что она ради общения со мной меняться не собирается, когда я пыталась общаться с ней. Что я должна терпеть ее такую какая она есть. ОНАЖЕМАТЬ! Поэтому ЕЙМОЖНО. Обесценивать меня, втаптывать в грязь всё, что мне дорого, глумиться и поливать навозом, портить настроение и т.д... Ну и всё. Я прозрела. Больше не хочу. Вся моя творческая и жизненная энергия в течение полувека(!) уходила на переработку ее навоза. Хватит это терпеть - сказала я себе. Вот уже полгода как я ее не видела и не слышала. И жизнь обрела вкус, краски, энергию и вдохновение. Я даже болеть перестала. И вам искренне желаю того же. Не тяните. Охраняйте свою жизнь от токсичных людей. И от матери тоже, если она такая. Берегите здоровье и тех, кто вас любит.
Спасибо за вашу историю ! Знаете, я уже давнл прозрела... но все равно ведус ь(
Все верно так и есть. А нарасскпщывпют то мать на работу не пускает в 26 годков, то замуж не даёт выйти, то неделями лежат больные после одного звонка....весь этот садизм для чего?
.Понимаете, я отлично осознаю, что это все паттерны из детства. Ответ на вопрос зачем: надо зачем то. В детсве чтобы мать не убила и не выгнала из дома. А сейчас это не надо, но паттерны остались. Я когда последний раз с ней ругалась, она, уже осознавая, что я уже давно все поняла и не хочу играть больше в эту игру, начала вместо ора давить слезу и причитать, что "у тебя вообще ничего святого нету, это же мать, я же тебя родила". Мне, по факту, для окончательного избавлегия надо с ней поругаться и не мириться. Послать и не звонить ей после ссоры я могу, но происходят ситуации, где мы встречаемся, и я опять подыгрываю в "ничего не произошло". Вот научиться бы еще в это перестать "играть".
Автор, вы были не у психолога, а у шарлатана. Нормальный спец помог бы вам побороть чувство вины и долга. Ищите другого. А пока ищете, слушайте лекции (старые, не стримы) марины линдхолм и татьяны дьяченко, больше читайте о нарциссистах. Запишите эти фамилии и поищите видео, пока мой пост не удалили модеры считая это рекламой. От видео будет больше толку, чем от вумана, поскольку здесь сидит очень разная публика и они не терапевты и не знают досконально сути и методик. Вы можете начать с самопомощи, пока не найдете специалиста. Этих блогеров как терапепвтов я вам не рекомендую, поскольку с ними не работала, справилась сама, но уже одно прослушивание помогает. Для начала вам нужно успокоиться, потом получить сочувствие и поддержку, и уже потом работать с травмой.
.Понимаете, я отлично осознаю, что это все паттерны из детства. Ответ на вопрос зачем: надо зачем то. В детсве чтобы мать не убила и не выгнала из дома. А сейчас это не надо, но паттерны остались. Я когда последний раз с ней ругалась, она, уже осознавая, что я уже давно все поняла и не хочу играть больше в эту игру, начала вместо ора давить слезу и причитать, что "у тебя вообще ничего святого нету, это же мать, я же тебя родила". Мне, по факту, для окончательного избавлегия надо с ней поругаться и не мириться. Послать и не звонить ей после ссоры я могу, но происходят ситуации, где мы встречаемся, и я опять подыгрываю в "ничего не произошло". Вот научиться бы еще в это перестать "играть".
Вы под гипнозом, как сказала бы марина линдхолм. Правда, послушайте, не помешает. У вас при общении подобном просиходит процесс деперсонализации и дереализации, что вы так реагируете, потому что вам на самом деле очень страшно, просто чувства (как кожа от постоянных ожогов) притупились, но психика все равно все чувствует, перенапрягается и чтобы не перегореть и разгрузиться выдадет самой себе, что это происходит не с вами, поэтому ничего с вами не было (как у жертв изнасилованиий), а как бы вы смотрите кино и можете там сыграть роль, по велению режиссера, потому что это не страшно. А потом вы выходите их ситуации и наступает процесс понимания, что вы себя сами предали, но это не так, это была всего лишь защита. Поймите это и слушайте с любую свободную минуту.
Все верно так и есть. А нарасскпщывпют то мать на работу не пускает в 26 годков, то замуж не даёт выйти, то неделями лежат больные после одного звонка....весь этот садизм для чего?
Читайте о психопатах. Они сами говорят, что просто могут делать то, что не приходит в голову нормальному человеку и чего он бы не сделал. и еще наслаждаются тем, что как бы превзошли других и на вершине пищевой цепочки. Они оргазмируют от ощущения власти. Они и детей то рожают потому что другие бы послали, а тут готовая игрушка для садизма. Это нелюди. Верущие про таких говорят, что в них сидит дьявол. Психопаты действительно не совсем люди, они звери, причем не просто жрущие, а наслаждающиеся игрой с теми, кого жрут.
Автор, и не слушайте, когда вам начнут втирать, что вы инфантильны и безвольны и вам просто удобно так жить. Эти люди соагрессоры в белых польтах. С ними просто не нужно говорить, потому что они вас вторично травматизируют. попробуйте поискать в тематических группах поддержку.
Читайте о психопатах. Они сами говорят, что просто могут делать то, что не приходит в голову нормальному человеку и чего он бы не сделал. и еще наслаждаются тем, что как бы превзошли других и на вершине пищевой цепочки. Они оргазмируют от ощущения власти. Они и детей то рожают потому что другие бы послали, а тут готовая игрушка для садизма. Это нелюди. Верущие про таких говорят, что в них сидит дьявол. Психопаты действительно не совсем люди, они звери, причем не просто жрущие, а наслаждающиеся игрой с теми, кого жрут.
Ну извините держать 26 летнюю тетю дома и не пускать на работу, два года ее содержать - как то странно даже для психопата. Вернее такое подчинение 26 летнего взрослого человека к которого есть работа.
Автор, и не слушайте, когда вам начнут втирать, что вы инфантильны и безвольны и вам просто удобно так жить. Эти люди соагрессоры в белых польтах. С ними просто не нужно говорить, потому что они вас вторично травматизируют. попробуйте поискать в тематических группах поддержку.
Если человек выражает свою мысль не совпадающую с мыслями автора он агрессор? Это где же вы такое почерпнули?
Ну извините держать 26 летнюю тетю дома и не пускать на работу, два года ее содержать - как то странно даже для психопата. Вернее такое подчинение 26 летнего взрослого человека к которого есть работа.
Ну вот от того, что вы не понимаете, что такое психопат, потому так и рассуждаете. Слышали бы о Мохове, не рассуждали бы о странностях, да, это такие люди, и им *** на волю даже собственных детей. Они ее ломают еще в детстве, когда на ребенка можно что угодно записать, любую программу, и они растят себе рабов, которые боятся ослушаться и обидеть маму-бога, потому что мама внушает архетип всесильного карающего за любое неповиновение бога. Мамашки такие все делают для того, чтобы наслаждаться властью и унижениями, для них понятие ребенок вкладывает в себя понятие жертва, а не тот, кого ты любишь, растишь и учишь выживать в мире. Они не учат выживать, а наоборот, взращивают программу быть слабыми и беззащитными, зависимыми. Есть даже термин - выученная беспомощность.
Если вы этого не знали, то хоть бы изучили вопрос, прежде чем давать комментарии, которые еще больше расшатывает и без того сломленных детей тиранических матерей. Как минимум у вас отсутствует эмпатия, если думаете, что ваши рассуждения помогут и не понимаете, что вредите. Нет, не помогут, сделают еще больнее, а для близкого к суициду человека ваши слова могут стать последней каплей. Надеюсь, что вы просто не понимаете, что творите, а не по бараньи пихаете свою точку зрения, потому что типа имеет право высказаться, заявить, с пассивной агрессией свое якобы непонимание, безответственно это, раз не понимаете, какой это ущерб для затравленных детей.
Если человек выражает свою мысль не совпадающую с мыслями автора он агрессор? Это где же вы такое почерпнули?
О том, что такое пассивная агрессия и о формах ее проявления, подробно рассказывается в курсе практической психологии. Хотя психологически здоровый взрослый человек с развитой эмпатией и так, безо всяких практикумов и учебников, понимает, чего не стоит говорить сломленному обстоятельствами человеку.
Какая вина?
Которую родители приписывают своим детям с детства, для того, чтобы из легче было контролировать! Вот такое чувство вины. Приписанное, выдуманное, утрированное. Ещё один вариант, когда родители виноват своих детей, когда спихивают ответственность за свои неудачи и говорят своим детям, что это они во всем виноваты, что у родителей не сложилась карьера, личная жизнь и так далее… и ребёнок в силу того, что он ребёнок не может этому противостоять и несёт это чувство через всю жизнь. Наверное, сейчас скажете, что автор выросла и может дать отпор, но вот не может, не научили. Вот сейчас учится.
Автор, вы были не у психолога, а у шарлатана. Нормальный спец помог бы вам побороть чувство вины и долга. Ищите другого. А пока ищете, слушайте лекции (старые, не стримы) марины линдхолм и татьяны дьяченко, больше читайте о нарциссистах. Запишите эти фамилии и поищите видео, пока мой пост не удалили модеры считая это рекламой. От видео будет больше толку, чем от вумана, поскольку здесь сидит очень разная публика и они не терапевты и не знают досконально сути и методик. Вы можете начать с самопомощи, пока не найдете специалиста. Этих блогеров как терапепвтов я вам не рекомендую, поскольку с ними не работала, справилась сама, но уже одно прослушивание помогает. Для начала вам нужно успокоиться, потом получить сочувствие и поддержку, и уже потом работать с травмой.
Я поняла, мне и муж говорит, что найдет очно уже врача. Там онлайн занималась. Про этих психологов знаю, смотрела все, слушала, спасибо) Есть еще надежда семененко.
Ну вот от того, что вы не понимаете, что такое психопат, потому так и рассуждаете. Слышали бы о Мохове, не рассуждали бы о странностях, да, это такие люди, и им *** на волю даже собственных детей. Они ее ломают еще в детстве, когда на ребенка можно что угодно записать, любую программу, и они растят себе рабов, которые боятся ослушаться и обидеть маму-бога, потому что мама внушает архетип всесильного карающего за любое неповиновение бога. Мамашки такие все делают для того, чтобы наслаждаться властью и унижениями, для них понятие ребенок вкладывает в себя понятие жертва, а не тот, кого ты любишь, растишь и учишь выживать в мире. Они не учат выживать, а наоборот, взращивают программу быть слабыми и беззащитными, зависимыми. Есть даже термин - выученная беспомощность.
Если вы этого не знали, то хоть бы изучили вопрос, прежде чем давать комментарии, которые еще больше расшатывает и без того сломленных детей тиранических матерей. Как минимум у вас отсутствует эмпатия, если думаете, что ваши рассуждения помогут и не понимаете, что вредите. Нет, не помогут, сделают еще больнее, а для близкого к суициду человека ваши слова могут стать последней каплей. Надеюсь, что вы просто не понимаете, что творите, а не по бараньи пихаете свою точку зрения, потому что типа имеет право высказаться, заявить, с пассивной агрессией свое якобы непонимание, безответственно это, раз не понимаете, какой это ущерб для затравленных детей.
Все верно! Только затравленные дети уже давно не слушают такие "советы". Уже все понимают, что родители мешают нормально жить. Мне еще повезло, меня мой муж отлично понимает, хоть у него родители золотые. Он со стороны видит мою маманю
Которую родители приписывают своим детям с детства, для того, чтобы из легче было контролировать! Вот такое чувство вины. Приписанное, выдуманное, утрированное. Ещё один вариант, когда родители виноват своих детей, когда спихивают ответственность за свои неудачи и говорят своим детям, что это они во всем виноваты, что у родителей не сложилась карьера, личная жизнь и так далее… и ребёнок в силу того, что он ребёнок не может этому противостоять и несёт это чувство через всю жизнь. Наверное, сейчас скажете, что автор выросла и может дать отпор, но вот не может, не научили. Вот сейчас учится.
Да, и еще есть фактор, когда много раз твердят одно и тоже, то ложиться как гипноз даже на взрослого, а особенно, если с рождения. мать твердит, что ты ничего не можешь, вот дочь и не верит в себя. Мать бьет по рукам при любой попытке что-то сделать, вот и вырастает девочка, которая не знает силу, ловкость и умение своих рук. Мать твердит, что дура - ребенок верит, что глупый и даже не пытается думать сам, он просто верит, потому что ему даже не дают осознать, что он отдельная личность, вот и живет умом мамы.
Все верно! Только затравленные дети уже давно не слушают такие "советы". Уже все понимают, что родители мешают нормально жить. Мне еще повезло, меня мой муж отлично понимает, хоть у него родители золотые. Он со стороны видит мою маманю
Вот и прекрасно, если есть поддержка. Просто обычно дети из токсичных семей получают токса мужа, потому что не умеют считывать звоночки и не знают, что такое хороший человек, пропускают в речи человека то, что для других как на воре шапка горит. Я вас поздравляю, что вы выбрали такого человека и желаю вам успехов. Знаете, я вот верю, что у вас все получится, раз вы действуете, обязательно получится. И сканить умеете вы, а значит еще один плюс к тому, чтобы к себе не подпускать "советчиков".
Скажите пожалуйста, что заставляет вас общаться с человеком после которого вы две недели лежите трупом? Вот что?
Если вам не знакомы токсичные отношения, то смысл вам обьяснять? Если знакомы, тогда зачем этот вопрос?
А почему вас называют алкашкой? Ну , есть же на то причины с точки зрения матери . Мне просто интересно что в голове подобных людей. Если вы не злоупотребляете алко то как можете быть алкашкой?
:-) 😀это желания контроля над дочкой. Дочка всегда маленькая и с ней можно ВСЕ! Даже за стакан пива наругать...
В голове что? В голове гет желания у мамы вредить. В голове желание поучать, "пожурить", сказать поперек, задавить.
Повторю-кому щнакомы токсичные отношения, тот понимает о чем речь. Это на уровне эмоций происходит. Сравнимо с энергетическим вампиризмом.
Да, да. Ваш совет звучит примерно так: "Подождите пока вам снова насрут в душу и положите трубку". Зачем ждать? Просто прекращаем этот мазохизм и всё. Никакого общения. Тотальный игнор. Навсегда.
Вы знаете, сказать всегда легко. У меня подруга есть, вот она тоже такие же советы дает, а сама терпит похожее. Я считаю, подобные советы имеют право ТЕ давать, кто сам это прошел и сделал ТАК!
Моя маман мне сообщила издевательским тоном, что она ради общения со мной меняться не собирается, когда я пыталась общаться с ней. Что я должна терпеть ее такую какая она есть. ОНАЖЕМАТЬ! Поэтому ЕЙМОЖНО. Обесценивать меня, втаптывать в грязь всё, что мне дорого, глумиться и поливать навозом, портить настроение и т.д... Ну и всё. Я прозрела. Больше не хочу. Вся моя творческая и жизненная энергия в течение полувека(!) уходила на переработку ее навоза. Хватит это терпеть - сказала я себе. Вот уже полгода как я ее не видела и не слышала. И жизнь обрела вкус, краски, энергию и вдохновение. Я даже болеть перестала. И вам искренне желаю того же. Не тяните. Охраняйте свою жизнь от токсичных людей. И от матери тоже, если она такая. Берегите здоровье и тех, кто вас любит.
Я рада за вас, что у вас жизнь смысл преобрела! Рада искренне!
Лично моя цель увеличить дистанцию с мамой. Я итак живу от нее 6000 км. И стареть они будут. И в детстве быдо хорошее. Плохое я им простила. И было бы даже сносно, емли бы она на меня сестрицу не навесила, такую же как сама... Мне кажется именно это #яжемать и не дает ей даже предположить, что ее эти вроде бы по ее мнению безобидные слова вызывают в моей жизни. Она впринципе не признает, что изза нее моя семья и жизнь пошатнулись. По ее мнению это мужик-козел.. она бедная и ночами ге спала нчньчила меня и жила для меня
Знаете в чем парадокс-и правда жила нами. Но когда выросли отпустить не захотела. Чтоб держать дочь, контролировать и управлять ею, а так же за счет меня чувствовать снбя важной и нужной использует манипуляции, вызывая чувство вины, шантажирует здоровьем. Видя пеакцию, она питается этой энергией. Думаю она это не понимает... и не поймет.
Ну вот от того, что вы не понимаете, что такое психопат, потому так и рассуждаете. Слышали бы о Мохове, не рассуждали бы о странностях, да, это такие люди, и им *** на волю даже собственных детей. Они ее ломают еще в детстве, когда на ребенка можно что угодно записать, любую программу, и они растят себе рабов, которые боятся ослушаться и обидеть маму-бога, потому что мама внушает архетип всесильного карающего за любое неповиновение бога. Мамашки такие все делают для того, чтобы наслаждаться властью и унижениями, для них понятие ребенок вкладывает в себя понятие жертва, а не тот, кого ты любишь, растишь и учишь выживать в мире. Они не учат выживать, а наоборот, взращивают программу быть слабыми и беззащитными, зависимыми. Есть даже термин - выученная беспомощность.
Если вы этого не знали, то хоть бы изучили вопрос, прежде чем давать комментарии, которые еще больше расшатывает и без того сломленных детей тиранических матерей. Как минимум у вас отсутствует эмпатия, если думаете, что ваши рассуждения помогут и не понимаете, что вредите. Нет, не помогут, сделают еще больнее, а для близкого к суициду человека ваши слова могут стать последней каплей. Надеюсь, что вы просто не понимаете, что творите, а не по бараньи пихаете свою точку зрения, потому что типа имеет право высказаться, заявить, с пассивной агрессией свое якобы непонимание, безответственно это, раз не понимаете, какой это ущерб для затравленных детей.
Чем я могу навредить? Советом взять себя в руки и вытереть себе сопли? Не нравится - пусть так и сидит с маманькой неадекватной. Если мать реально так поступает значит она нездорова. И любой адекватный человек это понимает. Человеку 26 лет , ее мать не пускает на работу и насильно содержит за свой счёт 2 года, замуж не даёт выйти ...если вы считаете что я наношу вред - можете посоветовать ей читать умные книжки и годами сидеть с маманькой больной на голову, ибо такая маманька даже к психологу нетотпустит- к девушки даже копейки не будет на психолога и если она настолько зависима от матери- то шансов самой вырваться у нее тем более не будет. ..так что ещё неизвестно кто больший вредитель
О том, что такое пассивная агрессия и о формах ее проявления, подробно рассказывается в курсе практической психологии. Хотя психологически здоровый взрослый человек с развитой эмпатией и так, безо всяких практикумов и учебников, понимает, чего не стоит говорить сломленному обстоятельствами человеку.
Мне нравится когда люди не имеющие отношения к психологии начинаются умных книжек и снять себя психологами, тыкая психологическими терминами по делу и без дела. Главное - их употребить.
Которую родители приписывают своим детям с детства, для того, чтобы из легче было контролировать! Вот такое чувство вины. Приписанное, выдуманное, утрированное. Ещё один вариант, когда родители виноват своих детей, когда спихивают ответственность за свои неудачи и говорят своим детям, что это они во всем виноваты, что у родителей не сложилась карьера, личная жизнь и так далее… и ребёнок в силу того, что он ребёнок не может этому противостоять и несёт это чувство через всю жизнь. Наверное, сейчас скажете, что автор выросла и может дать отпор, но вот не может, не научили. Вот сейчас учится.
Мне тоже моя мама пыталась навязать подобное. И брату. И я и брат не пошли на поводу. Вот что нужно сделать. Оборвать один раз и навсегда а не сидеть и сопли жевать - мать мне звонит а я потом неделями плохо себя чувствую. У меня есть знакомые которые просто послали таких родителей и все. Если и правда все плохо.
Все верно! Только затравленные дети уже давно не слушают такие "советы". Уже все понимают, что родители мешают нормально жить. Мне еще повезло, меня мой муж отлично понимает, хоть у него родители золотые. Он со стороны видит мою маманю
У вас поддержка нехилая. Зачем вы терпите все это?
Да, и еще есть фактор, когда много раз твердят одно и тоже, то ложиться как гипноз даже на взрослого, а особенно, если с рождения. мать твердит, что ты ничего не можешь, вот дочь и не верит в себя. Мать бьет по рукам при любой попытке что-то сделать, вот и вырастает девочка, которая не знает силу, ловкость и умение своих рук. Мать твердит, что дура - ребенок верит, что глупый и даже не пытается думать сам, он просто верит, потому что ему даже не дают осознать, что он отдельная личность, вот и живет умом мамы.
Один маленький нюанс - ребенок вырастает. И превращается из маленькой девочки во взрослую тетю. Которая способна противостоять.
Если вам не знакомы токсичные отношения, то смысл вам обьяснять? Если знакомы, тогда зачем этот вопрос?
Смысл пояснять в том чтобы самой разобраться зачем вы это терпите. Во имя чего? Потому что мать манипулятор? Отлично. Вы это знаете. Значит на одну ступеньку стали сильнее. У вас есть понимание этого. Она плачет и давит на вас? Отлично. Вы ведь знаете что она манипулирует. Значит сознательно прогибаетесь. Дать отпор требует усилий. Перетерпеть, рассказывая о страданиях намного проще. ....теперь вы поняли зачем я задала этот вопрос?
:-) 😀это желания контроля над дочкой. Дочка всегда маленькая и с ней можно ВСЕ! Даже за стакан пива наругать...
В голове что? В голове гет желания у мамы вредить. В голове желание поучать, "пожурить", сказать поперек, задавить.
Повторю-кому щнакомы токсичные отношения, тот понимает о чем речь. Это на уровне эмоций происходит. Сравнимо с энергетическим вампиризмом.
Вы алкашка? Нет. И отлично это знаете. Ваши друзья знают что вы не алкашка? Знают. Зачем вам мнение неадекватной д.уры?
Вы знаете, сказать всегда легко. У меня подруга есть, вот она тоже такие же советы дает, а сама терпит похожее. Я считаю, подобные советы имеют право ТЕ давать, кто сам это прошел и сделал ТАК!
Моя мама пробовала как то манипульнуть мной. Была попытка. Брат сильнее с этим столкнулся. Один раз отворот поворот и все. Следующий раз? Опять никто не повелся. Плохо? Сердце хватает? Вызываем скорую - сердце перестало болеть. Все. У кумы мать вообще страшный человек. Во многом похожа на то что здесь говорят. Знаете что? Она тоже ее послала. Ибо за все детство и юность натерпелась. Брат ее тоже развернулся и ушел - вообще не общается. Дело воли.
Чем я могу навредить? Советом взять себя в руки и вытереть себе сопли? Не нравится - пусть так и сидит с маманькой неадекватной. Если мать реально так поступает значит она нездорова. И любой адекватный человек это понимает. Человеку 26 лет , ее мать не пускает на работу и насильно содержит за свой счёт 2 года, замуж не даёт выйти ...если вы считаете что я наношу вред - можете посоветовать ей читать умные книжки и годами сидеть с маманькой больной на голову, ибо такая маманька даже к психологу нетотпустит- к девушки даже копейки не будет на психолога и если она настолько зависима от матери- то шансов самой вырваться у нее тем более не будет. ..так что ещё неизвестно кто больший вредитель
Вам на пальцах объяснить? Человек подавлен и не может выбраться, тут пришла Натка, которой море по колено и тыкает ее в собственное бессилие, и тогда дочке становится так плохо и адово, что она ничего не может сделать и именно на таких вот примерах она решает, что ей незачем больше жить, потому что она полный отстой рядом с крутой Наткой.
Да. Нужно принять тот факт что мать по сути не имеет над вами власти,это просто человек со своими слабостями и заблуждениями со своей личной историей и позволять ей вести себя по свински очень дорого будет стоить для вашей психики а так же для вашей уже семьи..зарвавшуюся бабу надо ставить на место. Я тоже раньше расстраивалась от её оскорблений не осмеливаясь что то говорить в ответ и вот однажды я решила да с какого члена всё это происходит? И стала вести себя с ней как с человеком который относится ко мне враждебно,на её выпады я точно так же видя её слабые места била туда же..и знаете,проняло.
Причем принять этот факт придется матери.
Автор,я , возможно, скажу циничную вещь, но нередко бывает, что матери завидуют дочерям. Тем более вы говорите,что у мамы нет мужа, а у вас любящий муж и дочка. Понимаете, вы обесценивает ее образ жизни, какие-то страдания, которые она перенесла, делаете глупыми и ненужными. Ну, например, она одна вас поднимала, а вы, негодяйка такая, с мужем воспитание ребенка делите. А чё, так можно было? Ну или ещё что-то в этом роде, что матери далось трудно, а вам легко.
Потому, наверное, и бесится при виде вас.
Что делать? А сначала четко и жестко , глаза в глаза, сказать, чтобы прекратила придуриваться, и если хочет общаться, вела себя адекватно. И если начинает скандалить - класть трубку.
Мне нравится когда люди не имеющие отношения к психологии начинаются умных книжек и снять себя психологами, тыкая психологическими терминами по делу и без дела. Главное - их употребить.
А мне вот не нравится, когда люди без совести и стыда влезают в подобные форумы и начинают давать советы космического масштаба, ну дальше сами знаете что. Ваше высокомерие шкалит во всех ваших постах. Вам тут не место. Идите отсюда со своей удачей, успехом и прочим позитивным мышлением и рекомендациями, вы никого не мотивируете, потому что вы не понимаете, с какими проблемами сталкиваются некоторые люди даже приблизительно.
Или, как вариант, разругаться конкретно, сказать ей все, что о ней думаете, и первой "обидеться"- не звонить, не писать, ее звонки сбрасывать. Тут одно из двух: либо головой думать начнет, либо разобидится напрочь и перестанет с вами разговаривать, что тоже неплохо.
Все верно! Вот у меня еще просто такая проблема, что я дошла до степени, когда я ее совсем ненавижу, мне тяжело с ней общаться даже нормально. Тк она говорила ужасные вещи, просто ужасные. Понимаете, когда, например, ей какой то человек делает добро, ничего плохого не желает, а она лепит про него такие гадости, что кошмар, а в лицо улыбается. Она для меня моральный урод. Я вообще не хочу с ней общаться никогда, но она одна, и изза чувства вины, конечно же, я иду против себя постоянно. Наверное, от этого мне очень плохо внутри.
Она действительно моральный урод.
Вы ни в чем не виноваты.
Это довольно распространенный способ всяких никчемушников возвыситься над окружающими: приписать им всякие грехи, а самому стоять в белом пальто. Ну или объяснить свои промахи тем, что это дочь, сын, муж мешают
Один маленький нюанс - ребенок вырастает. И превращается из маленькой девочки во взрослую тетю. Которая способна противостоять.
О Боги! Опять она пришла комментить что и как вырастает, прямо знаток, таких психологов с подобными установками лицензии лишают, к слову, и с позором, когда раскрывается метода "терапии", выгоняют из сообщества. Вам уже три человека написали, что вы не понимаете ни xpeна, нет не унимается, доказывает всем, какая она крутая и что если она может, то другие мягонькие раз не смогли.
Ну всегда найдется в такой теме подобная dура.
У Татьяны Дьяченко видео про таких дряней есть. Которые спецом по таким темам лазят. Самоутверждаются.
Если вам не знакомы токсичные отношения, то смысл вам обьяснять? Если знакомы, тогда зачем этот вопрос?
Да, смысла нет никакого. Дрянь пришла сюда поизголяться.
А как можно быть подстилкой, если вы не спите со всеми подряд?) а я вот была для своей матери, тк с парнем своим еще не поженились) Может девушка разок один выпила вина при матери. Таким матерям не нужна причина. Она сама все придумает, и скажет, например "ты пьешь по вечерам дома". А что дочь может ответить? Как доказывать, что не пьешь?
А никак. "Думай,что хочешь"?
Ну не будет она вас называть как-то нехорошо вслух. Но кто ей помешает так думать?
А если вы знаете,что мать истеричка, то какая разница, что она там придумывает
Автор, тут на форуме есть огромная многостраничная тема. Называется "У кого мать деспот и тиран". Она заглохла, когда туда пришли два троллля, но там очень много полезной информации, если читать с самого начала сначала.
В общем, суть в чем: вам просто надо принять, что
1. люди разные, бывают и завистливые, злобные, сплетницы. И они тоже чьи-то мамы. Вот вам такая досталась.
2. Если она ваша мама, это совершенно не поведение не оправдывает, и не лишает вас права поступать с ней так, как вы обычно поступаете с хамами, скандалистами и сплетниками.
3. А поскольку она позволяет такие вещи именно с родными ( бабок других в троллейбусе она же не абьюзит, потому как знает,что они ее не хуже облают, а дочь постесняется) - то знайте,что она труслива, и если дать ей отпор, притихнет.
Вам на пальцах объяснить? Человек подавлен и не может выбраться, тут пришла Натка, которой море по колено и тыкает ее в собственное бессилие, и тогда дочке становится так плохо и адово, что она ничего не может сделать и именно на таких вот примерах она решает, что ей незачем больше жить, потому что она полный отстой рядом с крутой Наткой.
А до этого девочка жить хочет? Вы то что автор писала читали? Она уже ходит по краю .Слава богу у нее есть поддержка. Но у многих поддержки такой нет.
Причем принять этот факт придется матери.
Автор,я , возможно, скажу циничную вещь, но нередко бывает, что матери завидуют дочерям. Тем более вы говорите,что у мамы нет мужа, а у вас любящий муж и дочка. Понимаете, вы обесценивает ее образ жизни, какие-то страдания, которые она перенесла, делаете глупыми и ненужными. Ну, например, она одна вас поднимала, а вы, негодяйка такая, с мужем воспитание ребенка делите. А чё, так можно было? Ну или ещё что-то в этом роде, что матери далось трудно, а вам легко.
Потому, наверное, и бесится при виде вас.
Что делать? А сначала четко и жестко , глаза в глаза, сказать, чтобы прекратила придуриваться, и если хочет общаться, вела себя адекватно. И если начинает скандалить - класть трубку.
Ну вот мне сказали что это дурной совет. Какой совет может ещё быть в таком положении?
А мне вот не нравится, когда люди без совести и стыда влезают в подобные форумы и начинают давать советы космического масштаба, ну дальше сами знаете что. Ваше высокомерие шкалит во всех ваших постах. Вам тут не место. Идите отсюда со своей удачей, успехом и прочим позитивным мышлением и рекомендациями, вы никого не мотивируете, потому что вы не понимаете, с какими проблемами сталкиваются некоторые люди даже приблизительно.
Вы не пробовали думать? Говорят это полезно
Или, как вариант, разругаться конкретно, сказать ей все, что о ней думаете, и первой "обидеться"- не звонить, не писать, ее звонки сбрасывать. Тут одно из двух: либо головой думать начнет, либо разобидится напрочь и перестанет с вами разговаривать, что тоже неплохо.
Отсечь и все. Верно говорите.
О Боги! Опять она пришла комментить что и как вырастает, прямо знаток, таких психологов с подобными установками лицензии лишают, к слову, и с позором, когда раскрывается метода "терапии", выгоняют из сообщества. Вам уже три человека написали, что вы не понимаете ни xpeна, нет не унимается, доказывает всем, какая она крутая и что если она может, то другие мягонькие раз не смогли.
Ну всегда найдется в такой теме подобная dура.
Здесь нет крутых. Здесь есть люди кот участвуют в дискуссии. Автор написала вопрос и ей вправе написать каждый свое мнение. Крутых тут нет.
У Татьяны Дьяченко видео про таких дряней есть. Которые спецом по таким темам лазят. Самоутверждаются.
Вы психологии перечитали. Это вам не на пользу.
Да, смысла нет никакого. Дрянь пришла сюда поизголяться.
Я вас между прочим не оскорбляла..держите себя в руках, психолог- читатель.
Я рада за вас, что у вас жизнь смысл преобрела! Рада искренне!
Лично моя цель увеличить дистанцию с мамой. Я итак живу от нее 6000 км. И стареть они будут. И в детстве быдо хорошее. Плохое я им простила. И было бы даже сносно, емли бы она на меня сестрицу не навесила, такую же как сама... Мне кажется именно это #яжемать и не дает ей даже предположить, что ее эти вроде бы по ее мнению безобидные слова вызывают в моей жизни. Она впринципе не признает, что изза нее моя семья и жизнь пошатнулись. По ее мнению это мужик-козел.. она бедная и ночами ге спала нчньчила меня и жила для меня
Знаете в чем парадокс-и правда жила нами. Но когда выросли отпустить не захотела. Чтоб держать дочь, контролировать и управлять ею, а так же за счет меня чувствовать снбя важной и нужной использует манипуляции, вызывая чувство вины, шантажирует здоровьем. Видя пеакцию, она питается этой энергией. Думаю она это не понимает... и не поймет.
Удачи вам продолжать отделение!
Причем принять этот факт придется матери.
Автор,я , возможно, скажу циничную вещь, но нередко бывает, что матери завидуют дочерям. Тем более вы говорите,что у мамы нет мужа, а у вас любящий муж и дочка. Понимаете, вы обесценивает ее образ жизни, какие-то страдания, которые она перенесла, делаете глупыми и ненужными. Ну, например, она одна вас поднимала, а вы, негодяйка такая, с мужем воспитание ребенка делите. А чё, так можно было? Ну или ещё что-то в этом роде, что матери далось трудно, а вам легко.
Потому, наверное, и бесится при виде вас.
Что делать? А сначала четко и жестко , глаза в глаза, сказать, чтобы прекратила придуриваться, и если хочет общаться, вела себя адекватно. И если начинает скандалить - класть трубку.
Тут вообще все очень сложно. У нее одновременно и завистт, и борьба с завистью. Она ж нарцисс, ей нужно красоваться перед всеми. А тк сама по характеру не очень, по внешности не очень, в работе ничего не добилась, то основное, чем она хвастается перед другими - это я. Поэтому она, например, перед свадьбой моей, то в один день говорила всем "я так рада, что жочь замуж выходит, это такое счастье", а в другой день при моем мч говтрила "ну у тебя и рожа толстая, ну и щеки, худеть надо, у тебя лицо уже в два раза толще, чем у имяпарня") она и сама говориоа мне, что "ты мне должна еще спасибо сказать, я еслт захочу, то ты будешь со мной до конца жизни". Так что мне еще очегь повезло, что изза желания выпендриваться мной перед родннй, я и работу хорошую имею, и замуж хорошо вышла. Но себе она, конечно, хуже сделала)) но уже поздно.
Девочки с токсичными мамашками, слушайте вместо своих мамаш Аду Кондэ, Олега Гадецкого... Да кого угодно с позитивными и вдохновляющими вибрациями. Сейчас полно коучей, заряжающих верой в свои силы. Просто подберите себе подходящего. Для тех, кто попроще, подойдет Анна Кирьянова, Вероника Степанова, Олег Торсунов. Выбирайте на свой вкус свое окружение и свои мысли, не барахтайтесь в том, что свалилось вам на голову и разрушает вас, а сами стройте себя.
Ваша мать, скорее всего, сильная женщина, неординарная в своей психической силе, если сумела подмять под себя и удерживать в своей власти взрослого человека. НО ВЫ СИЛЬНЕЕ! Просто потому, что вы - ее "отродье" и в то же время свежий росток, полный жизненных сил. В вас вся ее сила, но умноженная многократно. Осознайте это. И страх перед нею уйдет. Поблагодарите ее за эту силу. И отпустите. Освободите себя от нее. Дальше вам с ней не по пути. Вы обе справитесь с этой жизнью, но порознь друг от друга. И вам обеим это только на пользу. Она перестанет деградировать в этих отношениях, а вы перестанете саморазрушаться.
А до этого девочка жить хочет? Вы то что автор писала читали? Она уже ходит по краю .Слава богу у нее есть поддержка. Но у многих поддержки такой нет.
А вы читали? Нет, ни чего не читали, а давай скорее строчить письмена свои. Если думаете, что она не понимает, что не нужно общаться и выстроить дистанцию, за кого автора принимаете? Вы рассказываете КАК это сделать, чтобы без осложнений? нет, вы просто треплитесь. Надо то, надо это. Она неглупая и знает, что надо, она не знает Как именно сделать так, чтобы не стало хуже. А ту вы такая прискакали у которой вышло. А у нее не выходит. От мысли, что у нее не выходит, только хуже. В общем, вы бессердечный человек, у вас упость если не умственная, то душевная.