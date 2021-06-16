Мать либо доведет меня

Гость

Ну вот от того, что вы не понимаете, что такое психопат, потому так и рассуждаете. Слышали бы о Мохове, не рассуждали бы о странностях, да, это такие люди, и им *** на волю даже собственных детей. Они ее ломают еще в детстве, когда на ребенка можно что угодно записать, любую программу, и они растят себе рабов, которые боятся ослушаться и обидеть маму-бога, потому что мама внушает архетип всесильного карающего за любое неповиновение бога. Мамашки такие все делают для того, чтобы наслаждаться властью и унижениями, для них понятие ребенок вкладывает в себя понятие жертва, а не тот, кого ты любишь, растишь и учишь выживать в мире. Они не учат выживать, а наоборот, взращивают программу быть слабыми и беззащитными, зависимыми. Есть даже термин - выученная беспомощность.

Если вы этого не знали, то хоть бы изучили вопрос, прежде чем давать комментарии, которые еще больше расшатывает и без того сломленных детей тиранических матерей. Как минимум у вас отсутствует эмпатия, если думаете, что ваши рассуждения помогут и не понимаете, что вредите. Нет, не помогут, сделают еще больнее, а для близкого к суициду человека ваши слова могут стать последней каплей. Надеюсь, что вы просто не понимаете, что творите, а не по бараньи пихаете свою точку зрения, потому что типа имеет право высказаться, заявить, с пассивной агрессией свое якобы непонимание, безответственно это, раз не понимаете, какой это ущерб для затравленных детей.