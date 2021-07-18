Мать мешает жить

Гость

Как вы правы....сколько раз бывало, иду в гости или на посиделки, так она названивает "ты где?когда придешь?". А если выпью вдруг пива или вина,то вообще....будет ходить принюхиваться, бубнеть под нос.

Хотя сама думаю, я взрослый человек, ну что с того? Ну выпили пива, ну и что.

А самой стыдно...будто подросток.

Уже ходить куда либо перестала, все подруги с семьями, а мне мама в 8 вечера названивает "ты где?". Стыдно. И отпор дать боюсь, а то ору будет..

Как говорится, не трожь г****но, вонять не будет. Вот по такому принципу и живу, все время отмалчиваюсь.