Мать мешает жить

Девочка, беги от этого урода-маменьки за 3000 км на пятой скорости. Чем быстрее убежишь - тем более спокойной и счастливой будешь. Она заест твою жизнь. Тебе 25 лет, сама строй свою жизнь иначе окажешься в психушке. Мамашка твоя - вампир и питается твоей жизнью. БЕГИ!!!!!!!!
Так еще и квартира твоя, а мамашка - приживалка? И еще и пасть смеет разевать? 1. Квартиру выставляй на продажу. 2. Мамку - под зад поганой метелкой. 3. Уехать в другой город и купить там жилье. 4. О мамашке забыть навсегда и убить совесть в зародыше.
Милая, когда вы накопите на первоначальный взнос, вы не будете рады. У вас душа сгорит. Нет счастья в вашем аду! Лучше уйти и снимать с какой-то девушкой пополам. Жить спокойно и откладывать. С чужим человеком будет проще,чем с родной мамой. Я вас понимаю. Я сама всю жизнь не угодна. Поэтому и говорю исходя из своего личного опыта.
Мне 56 лет, из них только 6 лет прожила отдельно от мамы. Теперь понимаю, что своей жизнью и не жила. У нас хорошие отношения с мамой, но считаю, что надо было уходить и снимать жилье как только пошла работать. Не стоит выяснять отношения, и тем более попрекать маму. Как говорят "родителей надо любить издалека" тогда и отношения не испортятся. Так что советую Вам лучше уже сейчас снимать отдельное жилье (может комнату в общежитии или малосемейке ,чтобы дешевле было) иначе потом будете винить маму в том, что Ваша жизнь не "сложилась" или т.п. Вероятно у Вашей мамы только Вы одна и поэтому ее внимание переросло в гиперопеку, но чем дольше Вы будете с ней жить, тем больше внимания она будет "требовать" к себе (ведь люди становятся старше и характер не становится лучше😂). А копить на квартиру - это конечно хорошо, но думаю просто потом будете изыскивать способы дополнительного заработка. Удачи, терпения и хороших отношений с мамой.
Так и скажите что вы взрослый самостоятельный человек! Не надо вас контролировать во всем, будет звонить не отвечайте, приходите домой когда захотите, со временем привыкнет. А так конечно если вы пляшете под её дудку ничего не изменится
Совершенно согласна
Автор, все разговоры и доводы, которые вы ей приведете, бессмыслены. Она и слушать не будет. Нормально с такими людьми не поговоришь. Вы просто не сепарировались от нее. Например, вы говорите, что она звонит, если вас в 8 вечера нет дома. Трубку не брать. Если начинает барабанить, временно в блок. Точка. На свою комнату - замок. Пришли - и закрылись, чтобы не бесновалась и не заходила к вам. Никаких сюсюканий. Начинает бесноваться - я не буду с тобой говорить, пока не успокоишься. И в свою комнату. Или узодите по делам. Названивает - в блок. И отдыхайте дальше. Вы пока в позиции ребенка. Она это чувствует. Будьте взрослой.
Квартира только по документам моя, а так живем в ней всю жизнь, в ней я и родилась. И то, выгоняет меня постоянно, и мечтает чтобы я свалила. Я уже и сама готова уйти, но тогда понимаю, что своего угла не видать. Пока финансово не доросла и до сьема, и до ипотеки одновременно.
Выгнать ее не получится, она там корни пустила, и говорит "моя квартира".
Вы взрослый человек и я вам искренне сочувствую,но предпринять что то надо. Допустим купить ей малогоборитную однушку. Или терпите.
Я ей так и говорю в шуточной форме, токсичная ты, она обижается. На пол дня спокойствие, потом снова тирания
А вам трудно это говорить два раза в день? Тогда и будет спокойствие целыми днями.
Квартира только по документам моя, а так живем в ней всю жизнь, в ней я и родилась. И то, выгоняет меня постоянно, и мечтает чтобы я свалила. Я уже и сама готова уйти, но тогда понимаю, что своего угла не видать. Пока финансово не доросла и до сьема, и до ипотеки одновременно.
Выгнать ее не получится, она там корни пустила, и говорит "моя квартира".
" Выгнать ее не получится, она там корни пустила, и говорит "моя квартира". ?? Вы считаете это серьезным аргументом? Вам то что мешает делать и говорить то же самое?
Так и не поняла - квартира приватизирована или нет? Если да, то не вижу проблем, маму в дом престарелых и тогда вздыхайте и покупать ничего не надо
какой дом престарелых наверника матери от силы лет 50 ,
Тоскичная она. Тикать как можно скорее и забыть как страшный сон, ибо враги человека домашние его
Так квартира ее
Так квартира ее
Да не моя она. То, что оформлена на меня - формальность. Моя - это если я купила. Это квартира родителей еще с кудрявых годов, вроде бы с 80х.
Срочно переезжайте на съем и устраивайте свою личную жизнь! На квартиру будете копить вместе с мужем, а то пока копите на квартиру, пройдёт молодость.
Будь вы семи пядей во лбу, кроткой, покорной, послушной- она всегда найдет как испортить вам жизнь. Значит нужно изменить свое отношение к ее " токсичности". Как говорят психологи: возьмите лист и разделите на две части, на одной напишите, что случится если вы будете терпеть ее вампиризм, на другой- что случится, если вы станете ставить ее на место короткими ответами, если будете вести себя независимо. Врежьте замок на дверь в свою комнату. Поставили на место, сразу же отвернулись и ушли в свою комнату, подождали минут 20-30, сами успокоились и вышли. Смысл в том, что вы выражаете свое мнение резко, даже грубовато, но не слушаете ее( уходите, закрываете дверь перед ее носом, всячески демонстрируете, что ее мнение для вас ничего не значит, вы сама себе хозяйка и все в вашей жизни будет так , как нужно вам, а не ей. Не давайте ей шансов манипулилировать вами.
Ну а может как-то на место ее можно поставить? Хотя бы временно вздохнуть... Квартира на меня оформлена, досталась от матери отца(я автор)
Так что вы из собственного дома бежите... Пусть она идёт на съемную!
Автор,вам только искать мужика.Сама вы этой мра. зине противостоять не сможете,вы трусливая жертва.Но вдвоём вы сможете поставить её на место,может,даже из квартиры выпереть.Пусть идёт своих престарелых родителей досматривать.а не из вас кровь сосёт
Не так всё просто) мужик то может и поможет сначала, а потом и до него дойдёт, что девушка без защиты, если что и ему позволит на голову себе сесть. Хорошо, если нормальный попадётся, а если не повезёт? И потом автор взрослая женщина и должна решать свои проблемы сама ни на кого не надеясь.
Почему темню? Я ее не покупала, я в ней родилась. А то что оформлена на меня, так это формальность.
По закону она ваша - значит ваша.
Как вы правы....сколько раз бывало, иду в гости или на посиделки, так она названивает "ты где?когда придешь?". А если выпью вдруг пива или вина,то вообще....будет ходить принюхиваться, бубнеть под нос.
Хотя сама думаю, я взрослый человек, ну что с того? Ну выпили пива, ну и что.
А самой стыдно...будто подросток.
Уже ходить куда либо перестала, все подруги с семьями, а мне мама в 8 вечера названивает "ты где?". Стыдно. И отпор дать боюсь, а то ору будет..
Как говорится, не трожь г****но, вонять не будет. Вот по такому принципу и живу, все время отмалчиваюсь.
Ваша мать нарцисс. Найдите в инсте блог Инессы Литвиненко министерство успеха, там вся информация есть. В голове всё по полочкам уложится.
Да не моя она. То, что оформлена на меня - формальность. Моя - это если я купила. Это квартира родителей еще с кудрявых годов, вроде бы с 80х.
Как же вам мозги промыли
Да не моя она. То, что оформлена на меня - формальность. Моя - это если я купила. Это квартира родителей еще с кудрявых годов, вроде бы с 80х.
Вы реально дур.ная.Вам уже столько людей объяснило,что квартира ваша и это не формальность,а факт.Вот потому,что в вашей глупой голове сидит вдолбленное мамашей убеждение,что квартира не ваша,она вас и гнобит.А гонять её должны вы,вы хозяйка,а она приживалка.
Не так всё просто) мужик то может и поможет сначала, а потом и до него дойдёт, что девушка без защиты, если что и ему позволит на голову себе сесть. Хорошо, если нормальный попадётся, а если не повезёт? И потом автор взрослая женщина и должна решать свои проблемы сама ни на кого не надеясь.
Не может она!Это зашуганный ребенок в 25 лет,а не взрослая женщина.Ничего она без мужика не сделает,не всем дано быть сильными и независимыми.
Не может она!Это зашуганный ребенок в 25 лет,а не взрослая женщина.Ничего она без мужика не сделает,не всем дано быть сильными и независимыми.
Автор- хороший, совестливый человек, который не хочет выгнать мать на улицу. А мать там дурная на всю голову, наверно боится остаться без жилья, вот и гнобит дочь.
В Моей квартире такой же тиран и манипулятор живёт. И никуда от нее не деться на улицу ж не выгонишь. Когда в конец достанет устраиваю такое грандиозное шоу что на пару недель хватает в доме тишины потом по новой. Просто мне сорок и уже не терплю хамство я научилась отвечать. Один раз она замахнулась на меня я ее за руку схватила сказала ещё раз и руку вырву. Больше с кулаками не лезет. Они в нас видят детей и всё. И ничем ты ей не расскажешь и докажешь что ты тетя взрослая. Только обрубать а если есть возможность бежать
Попробуй ее отравить. Не своими руками, конечно. И жить станет гораздо веселее!!
Квартира приватизирована, оформлена на меня, но по факту она НЕ моя. В этой квартире всю жизнь жили родители, я в ней родилась. Сейчас продолжаем жить вместе с матерью. Ей 55, какой дом престарелых?)) Выгнать ее из квартиры не могу, по моральным принципам она все таки не моя.
Пусть сам себе купит машину и останется без ПА. Так лучше?
Бедная и несчастная. Ладить надо с родными и правильно строить отношения.
А напрямую не пробовали с ней поговорить? Куда она вам предлагает уйти жить вобще? К мужику, на вокзал или куда? Бывают конечно такие мамаши твари.. Вы не бездельничаете, работаете, копите. Раз на то пошло пусть поможет, купит комнату вам в конце концов, или денег добавит чтоб быстрей остаться одной в 4 стенах.
Радуйтесь, что ваша мама беспокоится о вас. Вы не благодарная дочь. Живете со своей выгодой. Уйдите на сьемное жилье и тогда поймете, что вы не нужны чужим людям и как вам будет тяжело.
Квартира принадлежит матери, девушка никаких прав не имеет и копит на первый взнос, читайте статью внимательнее.
Это Вы внимательно читайте,квартиру мама отца оформила на автора.
Ну а может как-то на место ее можно поставить? Хотя бы временно вздохнуть... Квартира на меня оформлена, досталась от матери отца(я автор)
Если квартира Ваша, зачем копить на ипотеку. Пусть ваша мамаша и копит себе на жильё . А то за всю жизнь ничего не нажила , еще и нервы мотает
Тут сложно, что то посоветовать. Может на работе можно снять угол, на половину оплачивать комплатежи. А можно отключить на время телефон. Обьяснить маме " у меня есть личная жизнь".
Типичный рассказ дочери о матери. Дочь белая и пушистая, а мать исчадье ада. Мать беспокоится о Вас - это раз. Два, да она не тактично обсуждает Вас, но она считает ребенком. Эти обсуждения, как рассказы про первый зуб и первое слово, но в них беспокойство за жизнь. А на счет приживалки, так Вы поди не молчите тоже.
Наверное нужно съезжать на съем. Жизни не будет. И адрес не давать. Контакты как можно реже. Визгу будет конечно очень много. Но нужно строить личную жизнь. Удачи вам
Живут с НОРМАЛЬНЫМИ родителями, а ваша мать ЭНЕРНЕТИЧЕСКИЙ ВАМПИР или вы уйдете и оборвете с ней все связи или она вас выпьет - доведет до суицыда. Выбирать вам.
Ну а может как-то на место ее можно поставить? Хотя бы временно вздохнуть... Квартира на меня оформлена, досталась от матери отца(я автор)
Нц раз квартира на тебя. То будь предельно жестка. Скажи, что еще раз ты, старая *** пасть откроешь и что-то ляпнешь - на улицу под забор пойдешь жить. Ты тут никто. Иди домой. И все.
Квартира только по документам моя, а так живем в ней всю жизнь, в ней я и родилась. И то, выгоняет меня постоянно, и мечтает чтобы я свалила. Я уже и сама готова уйти, но тогда понимаю, что своего угла не видать. Пока финансово не доросла и до сьема, и до ипотеки одновременно.
Выгнать ее не получится, она там корни пустила, и говорит "моя квартира".
Почему не получится? Квартира твоя. Участкового и пошла вон, старуха
Квартира принадлежит матери, девушка никаких прав не имеет и копит на первый взнос, читайте статью внимательнее.
Квартира принадлежит девушке. А мать приживалка
Квартира приватизирована, оформлена на меня, но по факту она НЕ моя. В этой квартире всю жизнь жили родители, я в ней родилась. Сейчас продолжаем жить вместе с матерью. Ей 55, какой дом престарелых?)) Выгнать ее из квартиры не могу, по моральным принципам она все таки не моя.
Че это не твоя? Твоя по документам. Пригрози. Да и заткнется. Мол, живешь тут из милости. Ещё раз и вали куда хочешь
неужели бывают такие мамы?! Ужас...
Бывают. Моя такая.
Развела меня с первым мужем.
А по прведению - точь-в-точь.
Квартира только по документам моя, а так живем в ней всю жизнь, в ней я и родилась. И то, выгоняет меня постоянно, и мечтает чтобы я свалила. Я уже и сама готова уйти, но тогда понимаю, что своего угла не видать. Пока финансово не доросла и до сьема, и до ипотеки одновременно.
Выгнать ее не получится, она там корни пустила, и говорит "моя квартира".
Автор как я вас понимаю,потерпите,потом возьмёте ипотеку и всё наладится!
Квартира приватизирована, оформлена на меня, но по факту она НЕ моя. В этой квартире всю жизнь жили родители, я в ней родилась. Сейчас продолжаем жить вместе с матерью. Ей 55, какой дом престарелых?)) Выгнать ее из квартиры не могу, по моральным принципам она все таки не моя.
По закону и по факту квартира ваша, тем более не мать ее получала, а бабушка. Хозяйка вы, разменивайте без соплей и живите раздельно, может замуж выйдешь и дети будут, а так не живешь своей жизнью, пототм горько плакать прийдется.
Это Вы внимательно читайте,квартиру мама отца оформила на автора.
Думаю бабушка так сделала, потому что видела мамашу насквозь ! И у мамо вашей родители есть? У нее за душой вообще жилья нет?
Автор, какой вопрос вас действительно волнует? Сможете ли вы ,,выгнать,, свою маму? Скорее всего нет. Вы ее любите, и еще привыкли быть ее запилееной маленькой девочкой. Варианты вы знаете - продать квартиру и купить жилье себе (первоначальный взнос) и маме, выйти замуж и жить у мужа, продолжать жить с мамой, терпеть и копить, поступить на работу с предоставлением жилья и копить. Последний вариант рассмотрите. Обычно такая работа с переездом. Или ваховым методом. И вовсе обязательно не кирпичи складывать - часто требуются люди на проект, на полгода, год..Уезжайте от мамы, поживите спокойно. У вас лучшие годы. Нельзя их тратить в пустоту. Вы потом себе не простите.
Ну а может как-то на место ее можно поставить? Хотя бы временно вздохнуть... Квартира на меня оформлена, досталась от матери отца(я автор)
Вы в этом ещё сомневаетесь? Давно пора ставить на место. Тем более, что у Вас есть козырь. Квартира Ваша. Ставить перед выбором, либо она прикусывает свой язык и живёт у вас дальше, либо идёт на все 4 стороны на старости лет. По суду Вы имете право её выписать. Если у неё голова на месте, то замолкнет. Нет, выселять на хрен. И плевать на то, что мать. Жестоко, но по другому никак. Настанет момент, когда её не станет. Что делать будете?
Я ей так и говорю в шуточной форме, токсичная ты, она обижается. На пол дня спокойствие, потом снова тирания
Никаких шуточных форм. Моя маман тоже токсичная. Терпела очень долго. Настал момент, когда не выдержала, взорвалась. На место поставила. Теперь она не рискует лишний раз мне слово против сказать. У нас с Вами разница только в том, что я живу в доме, который оформлен на неё, хота 50% этого дома по закону должен был достаться мне с моим старшим братом. Но это уже другая история.
А мать где прописана? Есть у нее собственное жилье? Если есть, сказать: Мама, сьезжай, мне надо свою личную жизнь устраивать. Учитесь не обращать внимание на ее выступления, иногда можно и достаточно резко ответить, прикрикнуть. Но вы должны быть готовы к противодействию, сначала научитесь не отвечать на ее звонки и не поддаваться контролю. Куда хочу, туда и еду после работы, когда захочу, тогда и вернусь домой, а может и вовсе не приду. Наглее себя ведите, это помогает.
Сказать то может, вот только выселить сможет только по суду. И то автор должна убедить суд в том, что у неё с матерью прекращены любые родственные отношения. Судя по всему,мамашка та ещё курва. Если прописана в этой квартире, то может там проживать...
Только вчера читала эссе Кирьяновой "Почему те, кто ест других, живут дольше" как то так называется, почитайте. Я с таким абьюзером матетью жила, как результат, загубленная половина жизни, уничтожила меня как личность полностью. Потом резко, во время очередной её психологической пытки, а ведь челевоческое тело, испытывает при ругани такой же стресс, как при избиении, это факт, я начала орать в ответ. Долго орала, потом в другой раз, потом даже гошки цветочные разбила. Результат-она заткнулась, боится что либо тявкнуть. Родне наговорила гадостей, но мне плевать, осадила и всю родню. Надоело оправдываться и перед родней, что я хорошая, ответ всегда был примерно один-она мать, находит с ней контакт. Квартира приватизирована по долям? Вы прописаны? Вы тоже имеете право на квадратные метры и живёте не с матерью, а в своём Жилье. Её рожать вас не просили, то что вырастила, это был её долг, сдавала бы в дет дом, платила бы алименты. Благодарность детей за любовь и заботу, а не за обращение как с домашним животным, зависимым от хозяина. Чего вы боитесь? Да пошлите вы её в ж. Только не смейте после ссоры просить прощения! Такие как вы люди, восстанавливаются только после 40 лет, проверено. Вас жрут, унижают, ломают жизнь,это и есть проклятие матери. Читайте Кирьянову А В. Таких как мы много, поверьте.
Типичный рассказ дочери о матери. Дочь белая и пушистая, а мать исчадье ада. Мать беспокоится о Вас - это раз. Два, да она не тактично обсуждает Вас, но она считает ребенком. Эти обсуждения, как рассказы про первый зуб и первое слово, но в них беспокойство за жизнь. А на счет приживалки, так Вы поди не молчите тоже.
А ребёнка можно нетактично обсуждать по вашему? Хорошая мать за своего ребёнка порвёт любого, а не унижать его будет перед другими. Подобная чушь, что вы пишите, доламывает и добивает человека. Именно человека, личность. Ребёнок не собственность.
вы взрослая женщина. Думаю, самостоятельная, денег у мамы не берёте. Надо научиться защищать себя. Для начала сказать маме, что вас угнетает в ваших отношениях. Не научитесь отстаивать себя, гнобить вас будут и на работе, и в семье
Здесь ложны быть произведения о роли денег.особенно росле слов не берем у матери деньги.работа в молодом возрасте.вы разговариваете как будто чел знает где копать тему денег.тем более девочка.может забеременеть.а все надели маски
Я тоже была в такой ситуации и была слабохарактерной амебой, как автор. До 23 жила с мамой и в упор не видела проблему. Мне 24 и я, наконец, съехала. У меня были разные ситуации в жизни, но съехать от мамы была самая трудная вещь пока что. Она просто меня не отпускала, а когда поняла, что я собираюсь "сорваться с крючка" - взбесилась как никогда.
Если вы просите совет, от себя могу порекомендовать несколько вариантов:
1) Определить для себя ВСЁ, что вас не устраивает в отношениях с мамой, начиная от постоянного контроля и сплетен о вас, заканчивая любой мелочью типа бытовых вопросов и тд. Можете записать это всё в блокноте.
2) Чётко, уверенно в себе, твёрдо и ясно дайте понять маме, что вам не нравятся все эти вещи. Поговорите с ней об этом. Вряд ли она, конечно, изменит своё поведение. Но вам нужно обозначить свои личные границы хотя бы для себя вначале.
Скорее всего, она будет всё отрицать, скажет, что такого не было, вы всё придумали, себя накрутили. Возможно, она временно изменит своё поведение в лучшую ссторону. Она будет винить вас в ответ и тд.
3) Что бы она не говорила уже не имеет для вас значения, вы уже взрослая. Все её попытки давить на жалость, на чувство вины, страха, стыда и тд - чистого рода манипуляции.
4) Не ведитесь на её манипуляции, не показывайте ей эмоции и живите просто как хотите, для себя. Она повозмущается, поманипулирует ещё, но потом поймёт что вам все равно и это бессмысленно.
5) Когда она поймёт, что "теряет" вас, то взбесится ещё больше и начнёт вести себя как никогда ужасно. Но она перебесится.
6) Постарайтесь любой ценой разъехаться с ней. Либо сами съедьте, либо снимите ей комнату, если это ваша квартира. Можете продать квартиру и разделить на двоих. Вариантов много.
Я, например, устала терпеть и съехала. Время идёт. Испорченные нервы и жизнь не стоят наэкономленных денег и квартир.
После того, как съехала от мамы, почувствовала нереальное облегчение.
Не злитесь на маму, но и не потакайте ей.
Автору желаю удачи и терпения.