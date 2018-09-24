Родственники не должны помогать, но было бы приятно

Просто хочу выговориться, чтобы голову освободить. Поженились полтора года назад, сразу уехали на съёмное жильё, изначально хотели жить с родителями, копить на первоначальный взнос, но поняли, что это не наш вариант. Сейчас ждём ребёнка, встал вопрос о том где жить, у родителей с обеих сторон есть свободное жильё, которое не сдаётся, просто стоит, они вроде как и не против пустить нас пожить, НО с такими условиями, после которых решили что легче продолжать снимать, чем ждать постоянных визитов с проверками. Помощи материальной от них нет, но они и не могут себе позволить, кто на пенсии, кто просто не работает. Сейчас помимо аренды и обычных расходов откладываем на покупки ребёнку. Я не жалуюсь, надо будет ужмёмся, будем гречку жрать... просто обидно честно говоря, у меня всем подругам помогают, у кого бабушки с дедушками пенсию откладывают, кому то ипотеку берут, на работе тетки рассказывают как они квартиру молодожёнам обставили и многие из этих людей тоже не олигархи, а у нас даже речи не идёт, чтоб со всех родственников одну коляску внуку (которого все так ждут) купить. Претензий никаких предъявлять им не буду, просто поною сейчас на форуме.
Странно, что пустующие квартиры не сдают. Им деньги не нужны?
А почему не сдают квартиры?
И какие условия вам выставляют конкретно
Что мешало пойти работать вам обоим, раз вы на съеме, чтобы быстрее свое жилье в ипотеку хотя бы взять, а потом рожать? Вы просто неблагодарная халявщица, которая не хочет работать.
Не можете содержать свою семью - значит рано её создавать. Родители вам не на всё согласные ресурсы, как хотят так и живут, уважайте их выбор.
Автор,попробуйте поговорить с родителями,что с появлением ребёнка расходы прибавляться и помощь не помешает,жильё можно сдавать,вот и помощь вам,а в другом жить.В чем проблема?родители всё таки не чужие люди.
Квартиры не сдают потому, что боятся людей пускать вдруг чего. У моих такие условия, что ничего без их ведома не менять, прежде чем каждую бумажку выкидывать - советоваться, платежки им высылать для проверки, одну комнату обставить так как им удобно, чтобы могли приехать в любой момент. А у мужа квартиру держат для брата, ему сейчас не надо - можете пожить, но как только понадобится- будьте любезны
Вам никто ничего не должен. Надумали стать родителями, значит считаете себя взрослыми и самостоятельными, так и будьте ими!! А дедушки и бабушки могут только по желанию баловать внуков, как и вас обеспечивать жильем
Поверьте, большинству людей до 60 лет внуки совершенно не нужны, они итак живут полной жизнью)
О каком рождении ребенка может идти речь, если люди копят на жилье? Такое впечатление,что вы беременностью хотели выжать из родителей помощь.
То есть поженились всего полгода назад вы, быстренько залетели опять вы, но при этом родители плохие дитачке взрослой помочь не хотят. Логика не ваш конек, Автор )))
Ой,автор,крепитесь.Это такое эгоистичное поколение 50-х годов.Потом родится ребёнок и Вы не допроситесь их раз в полгода побыть с малышом,-у нас такие же недобабушки(Зато вечные советы и жалобы по телефону,-пожалуйста!Эти люди живут по принципу ,,мы никому ничего не должны,зато нам должны все вокруг,,они привыкли к халявным квартирам/садам/лагерям/пенсиям и им просто не понять,каково это пахать на ипотеку,снимать жильё и тащить ребёнка до сада,который хорошо если дадут года в 4...Сочувствую.Отгораживайтесь и зеркальте их же отношение.
Что мешало пойти работать вам обоим, раз вы на съеме, чтобы быстрее свое жилье в ипотеку хотя бы взять, а потом рожать? Вы просто неблагодарная халявщица, которая не хочет работать.
Халявщики это те,кто родился в 50-х.
Автор, а вы и муж со своими родителями уже после брака познакомились?) Вот не поверю, что вы не имели представления о том кто ваши родители и будет ли от них помощь. Просто вы им в немощной старости поможете в аналогичном размере.
Не можете содержать свою семью - значит рано её создавать. Родители вам не на всё согласные ресурсы, как хотят так и живут, уважайте их выбор.
+1
Просите у родственников подруг. Они палюбому должны помочь!
тол'ко вчера сказала музху,что наше поколение 50-60 зхили в нормал'ное время.
и квартиры имеем от государства,и образование xорошее и бесплатное,и разные путевки,и с садик для детеи,и пенсиьу получили
Автор, а вы и муж со своими родителями уже после брака познакомились?) Вот не поверю, что вы не имели представления о том кто ваши родители и будет ли от них помощь. Просто вы им в немощной старости поможете в аналогичном размере.
Да нет, конечно) и до брака знала, что будут сложности. Просто обидно становится периодически ,тем более, что всегда стараемся им помочь и деньгами, и что-то если надо сделать, то никогда не откажем; в моменты обиды иду на форум )
Зачем беременеть, если вы копите на жилье? И потом, я не поняла, ваша родня кто на пенсии, кто не работает- каким образом они вам свои пенсии отдавать будут и квартиры обставлять? Квартиру вам предоставляют, как я поняла, это вам что то не нравится- не нравится, живите на съеме.
Сочувствую. Это трындец, у самой знакомое семейство есть - живут тремя поколениями в одной квартире,есть вторая квартира в похожем районе - просто стоит. На вопрос почему не сдаёте хотя бы внятно ответить не могут, кабы чего не вышло. Идиотизм.
А чего сочувствовать? Мы вот с мамой бедно жили и когда я выходила замуж у меня и мысли не было, что она должна мне чего-то. Мне даже сейчас какую-нибудь банку с вареньем неудобно брать. Сейчас пенсионеры так живут, что это мы должны помогать родителям и дать им отдохнуть хоть на пенсии. А если самим тяжело, то не нагружать их - у них возраст, болезни разные. Если родители сами готовы помочь - отлично! Если нет - умейте быть самостоятельными и отвечать за свои поступки (беременность)
И лично я уже сейчас своим детям подросткам сказала, что они должны сами всего добиваться. Я хочу отдохнуть на пенсии и , да, буду сдавать квартиру, а не детям отдам, т. к. на пенсию фиг проживешь. Если буду иметь возможность, то помогу им обязательно с ипотекой, например. Но не на все готовое, пусть тоже знают ценность вещам.
Плохо, что вопросы с жильем/рождением детей не обсуждались до создания семьи на общем семейном совете, вкл. бабуль/дедуль. И не может быть никаких претензий к родителям, сможете все сами. Удачи вам.
Ой,автор,крепитесь.Это такое эгоистичное поколение 50-х годов.Потом родится ребёнок и Вы не допроситесь их раз в полгода побыть с малышом,-у нас такие же недобабушки(Зато вечные советы и жалобы по телефону,-пожалуйста!Эти люди живут по принципу ,,мы никому ничего не должны,зато нам должны все вокруг,,они привыкли к халявным квартирам/садам/лагерям/пенсиям и им просто не понять,каково это пахать на ипотеку,снимать жильё и тащить ребёнка до сада,который хорошо если дадут года в 4...Сочувствую.Отгораживайтесь и зеркальте их же отношение.
Вам на ветку "Дети ,родившиеся в 90-х",там уже 67 стр.об этом говорят,зачем сюда то переносить?
Автор,по моему не такие уж кабальные условия,я бы на вашем месте согласилась ,но это ваш выбор.И получается,что для брата есть квартира,а для мужа нет,почему?
Помощи материальной от них нет, но они и не могут себе позволить, кто на пенсии, кто просто не работает
А кстати,ответ на ваш вопрос,написан у вас же в теме.Если они не могут помочь,то что им надо сделать?
И лично я уже сейчас своим детям подросткам сказала, что они должны сами всего добиваться. Я хочу отдохнуть на пенсии и , да, буду сдавать квартиру, а не детям отдам, т. к. на пенсию фиг проживешь. Если буду иметь возможность, то помогу им обязательно с ипотекой, например. Но не на все готовое, пусть тоже знают ценность вещам.
Имеете право. Но на близкие отношения с детьми не расчитывайте. Холодно, вежливо, формально поздравят с ДР и с чистой совестью забудут о вас до следующего года. И будут правы, им ведь на ебатеку пахать. Вы сами на свои квартиры заработали? Нет? А им самим придется. Некогда будет с вами общение в старости поддерживать.
А чего сочувствовать? Мы вот с мамой бедно жили и когда я выходила замуж у меня и мысли не было, что она должна мне чего-то. Мне даже сейчас какую-нибудь банку с вареньем неудобно брать. Сейчас пенсионеры так живут, что это мы должны помогать родителям и дать им отдохнуть хоть на пенсии. А если самим тяжело, то не нагружать их - у них возраст, болезни разные. Если родители сами готовы помочь - отлично! Если нет - умейте быть самостоятельными и отвечать за свои поступки (беременность)
А мне мама банки варенья передавала, я брала, чтобы не обижать её. А потом оказалось, что это Такая помощь, а я неблагодарная и мало благодарю. Я перестала брать вообще что-то подобное. Могу взять подарок для детей. Но и тут недавно снизошло: подарили моей дочке деньги, потом спросили, что она хочет в подарок. Она назвала. Ей добавили ещё сумму и купили этот набор. Через пару дней мама говорит: так это будет подарок на день рождения. Причём д. Р. У дочки через 3 месяца. Ну ладно, я не в обиде. Но говорить могут что угодно, автор. Так что вы уши не открывайте широко, ваши знакомые могу что угодно рассказывать, как они "помогают" молодым.
Автор, очень жаль вас. У нас в семье всегда помогали детям- и мне родители, и я своей дочери, в семьях братьев моего покойного отца было и есть то же самое. Иметь жилье, деньги, еще какие-то блага и не дать их своему ребенку мне кажется отвратительно эгоистичным, честно. У меня взрослая уже дочь, и я вижу, что в семьях ее сверстников дело обстоит примерно так же, как у нас,- им помогают всеми доступными способами. Выставлять какие-то условия самому родному человеку, если есть возможность его поддержать, да еще в таком важнейшем вопросе, как жилье, находится за гранью моего понимания. Только вот, как я поняла, по отношению к брату мужа его семья менее категорична, с чего бы это?
Имеете право. Но на близкие отношения с детьми не расчитывайте. Холодно, вежливо, формально поздравят с ДР и с чистой совестью забудут о вас до следующего года. И будут правы, им ведь на ебатеку пахать. Вы сами на свои квартиры заработали? Нет? А им самим придется. Некогда будет с вами общение в старости поддерживать.
Чушь собачья. Нас у матери трое и мы все вылетели из гнезда и сами обзавелись квартирами. Мы с мужем закрыли ипотеку, сестре 2 года осталось, брат в 25 на съеме в другом городе, домой приезжает каждый выходной , отношения отличные, теплые, квартиру мать сама заработала.
Квартиры не сдают потому, что боятся людей пускать вдруг чего. У моих такие условия, что ничего без их ведома не менять, прежде чем каждую бумажку выкидывать - советоваться, платежки им высылать для проверки, одну комнату обставить так как им удобно, чтобы могли приехать в любой момент. А у мужа квартиру держат для брата, ему сейчас не надо - можете пожить, но как только понадобится- будьте любезны
Нормальные условия. А на съёме вы что, все выбрасываете без разрешения и квитанции не отдаёте? С братом тоже нормально. Предупреди за пару недель, успеете на съем уйти, зато экономия
Автор, очень жаль вас. У нас в семье всегда помогали детям- и мне родители, и я своей дочери, в семьях братьев моего покойного отца было и есть то же самое. Иметь жилье, деньги, еще какие-то блага и не дать их своему ребенку мне кажется отвратительно эгоистичным, честно. У меня взрослая уже дочь, и я вижу, что в семьях ее сверстников дело обстоит примерно так же, как у нас,- им помогают всеми доступными способами. Выставлять какие-то условия самому родному человеку, если есть возможность его поддержать, да еще в таком важнейшем вопросе, как жилье, находится за гранью моего понимания. Только вот, как я поняла, по отношению к брату мужа его семья менее категорична, с чего бы это?
Очень правильно рассуждаете и поступаете. У нас в семье так же.
Имеете право. Но на близкие отношения с детьми не расчитывайте. Холодно, вежливо, формально поздравят с ДР и с чистой совестью забудут о вас до следующего года. И будут правы, им ведь на ебатеку пахать. Вы сами на свои квартиры заработали? Нет? А им самим придется. Некогда будет с вами общение в старости поддерживать.
Бред сивой кобылы...
Имеете право. Но на близкие отношения с детьми не расчитывайте. Холодно, вежливо, формально поздравят с ДР и с чистой совестью забудут о вас до следующего года. И будут правы, им ведь на ебатеку пахать. Вы сами на свои квартиры заработали? Нет? А им самим придется. Некогда будет с вами общение в старости поддерживать.
Я прошу прощения, но мои дети уже сейчас с понимаем относятся к моей позиции. Уже сейчас понимают, что в большей части сами должны достичь много. Я им это объясняла сразу. Сейчас их задача учиться - они учатся, я лишь помогаю с репетиторами. Я их одна воспитываю, муж погиб и уверена, что того о чем Вы пишите просто быть не может в нашей семье. Может Вы из тех, кто считает, что родииели нам должны беззаботную жизнь обеспечить, а я лично, даже оставшись одна с детьми, старалась сильно не нагружать маму своими проблемами. Думаю и дети мои так же будут заботиться обо мне.
Ой,автор,крепитесь.Это такое эгоистичное поколение 50-х годов.Потом родится ребёнок и Вы не допроситесь их раз в полгода побыть с малышом,-у нас такие же недобабушки(Зато вечные советы и жалобы по телефону,-пожалуйста!Эти люди живут по принципу ,,мы никому ничего не должны,зато нам должны все вокруг,,они привыкли к халявным квартирам/садам/лагерям/пенсиям и им просто не понять,каково это пахать на ипотеку,снимать жильё и тащить ребёнка до сада,который хорошо если дадут года в 4...Сочувствую.Отгораживайтесь и зеркальте их же отношение.
Вы считать умеете? Мама моя родилась в 1950 году,ей 68 лет,тёте 65,она в 1953 году родилась ,моя мама уже прабабушка,да и у тёти внуку 16 лет,они уже ничего не должны и никому не обязаны.Даже те,кто родился в 1958 году,им 60,они что должны с маленькими внуками сидеть ? И вы им доверяете свой сокровище? Или вам все равно,лишь ребёнка сбыть с рук?
Квартиры не сдают потому, что боятся людей пускать вдруг чего. У моих такие условия, что ничего без их ведома не менять, прежде чем каждую бумажку выкидывать - советоваться, платежки им высылать для проверки, одну комнату обставить так как им удобно, чтобы могли приехать в любой момент. А у мужа квартиру держат для брата, ему сейчас не надо - можете пожить, но как только понадобится- будьте любезны
Автор, нормальные условия, это вы, извините, зажрались. На сьемной тоже ничего менять нельзя и квитанции отдавать надо, да и попросить могут в любой момент, когда "брату понадобится". С езжайте давайте и экономьте. Учитесь договариваться с родителями, тогда не будет обидно.
Автор вам никто не отказал. Вам просто выставили ряд условий. Но вы бедные но гордые и хотите без условий. А так не бывает. Надо было соглашаться а деньги копить на свое жилье. Интенсивно работать с подработками. А вместо этого вы пальцы гнули типо мы самостоятельные. А теперь еще и залет. Потянет ли ваш муж съем и содержание троих человек большой вопрос.
Да нет, конечно) и до брака знала, что будут сложности. Просто обидно становится периодически ,тем более, что всегда стараемся им помочь и деньгами, и что-то если надо сделать, то никогда не откажем; в моменты обиды иду на форум )
Зачем обижаться идите на поклон к родителям вот и все.
Халявщики это те,кто родился в 50-х.
Да-да, все поголовно . Даже те, кто родился в деревне 7 -м по счёту ребёнком, уехал в 15 лет в ПТУ, потом заочно в техникуме - вузе, по общагам до 35-40 лет.Потом детям - родителям всё должен и должен без роздыха и сроку во времена перестроечно- ельцинского идиотизма. Дожил до 60- 65 и помер. Всё , можно отдыхать. Вот такие мои знакомые 50-х годов. Как же мне не повезло с окружением.
Да-да, все поголовно . Даже те, кто родился в деревне 7 -м по счёту ребёнком, уехал в 15 лет в ПТУ, потом заочно в техникуме - вузе, по общагам до 35-40 лет.Потом детям - родителям всё должен и должен без роздыха и сроку во времена перестроечно- ельцинского идиотизма. Дожил до 60- 65 и помер. Всё , можно отдыхать. Вот такие мои знакомые 50-х годов. Как же мне не повезло с окружением.
Да уж нажились в общагах, коммуналках, в тесных хрущах на несколько поколений. Для того что бы получить отдельную квартиру надо было встать в очередь да еще детей родить и помыкаться несколько лет всем скопом. Зато сейчас сразу хату им обязаны предоставить отдельную.
Просто хочу выговориться, чтобы голову освободить. Поженились полтора года назад, сразу уехали на съёмное жильё, изначально хотели жить с родителями, копить на первоначальный взнос, но поняли, что это не наш вариант. Сейчас ждём ребёнка, встал вопрос о том где жить, у родителей с обеих сторон есть свободное жильё, которое не сдаётся, просто стоит, они вроде как и не против пустить нас пожить, НО с такими условиями, после которых решили что легче продолжать снимать, чем ждать постоянных визитов с проверками. Помощи материальной от них нет, но они и не могут себе позволить, кто на пенсии, кто просто не работает. Сейчас помимо аренды и обычных расходов откладываем на покупки ребёнку. Я не жалуюсь, надо будет ужмёмся, будем гречку жрать... просто обидно честно говоря, у меня всем подругам помогают, у кого бабушки с дедушками пенсию откладывают, кому то ипотеку берут, на работе тетки рассказывают как они квартиру молодожёнам обставили и многие из этих людей тоже не олигархи, а у нас даже речи не идёт, чтоб со всех родственников одну коляску внуку (которого все так ждут) купить. Претензий никаких предъявлять им не буду, просто поною сейчас на форуме.
Так тётки на работе потом и шастают с проверками к молодым в квартиры, не вылезают от них - вы же этого не хотите?
Квартиры не сдают потому, что боятся людей пускать вдруг чего. У моих такие условия, что ничего без их ведома не менять, прежде чем каждую бумажку выкидывать - советоваться, платежки им высылать для проверки, одну комнату обставить так как им удобно, чтобы могли приехать в любой момент. А у мужа квартиру держат для брата, ему сейчас не надо - можете пожить, но как только понадобится- будьте любезны
Ну и всё нормально вроде. Хорошие условия. Жили бы на этих условиях и деьнги копили на первый взнос в свою ипотеку.
Квартиры не сдают потому, что боятся людей пускать вдруг чего. У моих такие условия, что ничего без их ведома не менять, прежде чем каждую бумажку выкидывать - советоваться, платежки им высылать для проверки, одну комнату обставить так как им удобно, чтобы могли приехать в любой момент. А у мужа квартиру держат для брата, ему сейчас не надо - можете пожить, но как только понадобится- будьте любезны
Тоже не поняла в чем проблема. Весьма хорошие условия! Бесплатно пожить. накопить себе на первый взнос а то и дольше.Шикарно же! Ничего страшного в условиях не вижу. Можно подумать что на съеме платя деньги вы вольны что угодно делать, выбрасывать. менять на свой вкус и т.д. А ситуация когда снимаешь квартиру и договариваешься что жить будете минимум год, все отмываешь, что то подремонтируешь а потом тебе или квартплату поднимают или сообщют что "неожиданно" сын из армии вернулся и квартирка нужна это вообще классика жанра.
Вам обе семьи предложили очень неплохую помощь. Чего не захотели жить в квартире пока брату не понадобится? Может ему вообще она не понадобится . да и выгонять на улицу с маленьким РОДНЫМ внуком точно не стали бы. Вы закапризничали. захотели не помощи. а что бы вам квартиру отдали бессрочно и без условий. Ну вот теперь и крутитесь сами раз отказались. Помощь вам предлагалась причем реально аж зависть берет. мне бы кто такие условия предложил!
Квартиры не сдают потому, что боятся людей пускать вдруг чего. У моих такие условия, что ничего без их ведома не менять, прежде чем каждую бумажку выкидывать - советоваться, платежки им высылать для проверки, одну комнату обставить так как им удобно, чтобы могли приехать в любой момент. А у мужа квартиру держат для брата, ему сейчас не надо - можете пожить, но как только понадобится- будьте любезны
Неужели эти условия для вас так ужасны? Поживите в одном жилье потом в другом. Будьте немного поласковее. Зачем огрызаться. Вы думаете родители прямо начнут вдруг приезжать? Или брат резко прибежит жить? Ну а даже если и так, то у вас по крайней мере будут накопления, которые вы не отдали за съем. И их же можно будет использовать, чтобы снять жилье снова. Или вы транжиры и любая копейка сразу тратиться? Ну так вы в этом мире никогда хорошо жить не станете. У вас очень много вещей, что вам сложно переезжать? С ребенком боитесь переезжать - так все страхи в голове. Для многих людей это не проблема. Все проблемы надо решать дипломатично и по доброму. Ласковый теленок двух мамок сосет. Вашим друзьям потому и помогают, что они ласковые со своими родными. А если в позу вставать тут любой пошлет, даже родная мама.
Вам помогать не обязаны. Да, будет тяжело, но это время пройдет. Встанете на ноги. А старики-родители резко про вас вспомнят, и будут требовать помогалок. Особенно любят свекры вспоминать, что невестка что-то там обязана. Особенно если у невестки своя добрачная квартира, доход выше мужа и детей невестка воспитала без бабушек и посторонней помощи. А под *** лет у свекров вдруг - невестка что-то обязана на старости лет свекрам. Вот тут самое время послать в Ж_О_П_У!
Что мешало пойти работать вам обоим, раз вы на съеме, чтобы быстрее свое жилье в ипотеку хотя бы взять, а потом рожать? Вы просто неблагодарная халявщица, которая не хочет работать.
а она неблагодарная ЗА ЧТО? И КОМУ?
Вам помогать не обязаны. Да, будет тяжело, но это время пройдет. Встанете на ноги. А старики-родители резко про вас вспомнят, и будут требовать помогалок. Особенно любят свекры вспоминать, что невестка что-то там обязана. Особенно если у невестки своя добрачная квартира, доход выше мужа и детей невестка воспитала без бабушек и посторонней помощи. А под *** лет у свекров вдруг - невестка что-то обязана на старости лет свекрам. Вот тут самое время послать в Ж_О_П_У!
И я Вам скажу -это так классно! Не зря сама двоих детей вырастила-никаких теперь бабуинов, у меня маман себя вела-любую свекровь заткнет за пояс.свекрови у меня не было, вышла замуж за сироту. Намахаааались. А теперь нас..ть.
Ой,автор,крепитесь.Это такое эгоистичное поколение 50-х годов.Потом родится ребёнок и Вы не допроситесь их раз в полгода побыть с малышом,-у нас такие же недобабушки(Зато вечные советы и жалобы по телефону,-пожалуйста!Эти люди живут по принципу ,,мы никому ничего не должны,зато нам должны все вокруг,,они привыкли к халявным квартирам/садам/лагерям/пенсиям и им просто не понять,каково это пахать на ипотеку,снимать жильё и тащить ребёнка до сада,который хорошо если дадут года в 4...Сочувствую.Отгораживайтесь и зеркальте их же отношение.
А что всю жизнь вас кормить? Ваших детей растить? Нет уж. Нарожали, сидите, недородители!