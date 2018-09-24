Родственники не должны помогать, но было бы приятно

Автор

Просто хочу выговориться, чтобы голову освободить. Поженились полтора года назад, сразу уехали на съёмное жильё, изначально хотели жить с родителями, копить на первоначальный взнос, но поняли, что это не наш вариант. Сейчас ждём ребёнка, встал вопрос о том где жить, у родителей с обеих сторон есть свободное жильё, которое не сдаётся, просто стоит, они вроде как и не против пустить нас пожить, НО с такими условиями, после которых решили что легче продолжать снимать, чем ждать постоянных визитов с проверками. Помощи материальной от них нет, но они и не могут себе позволить, кто на пенсии, кто просто не работает. Сейчас помимо аренды и обычных расходов откладываем на покупки ребёнку. Я не жалуюсь, надо будет ужмёмся, будем гречку жрать... просто обидно честно говоря, у меня всем подругам помогают, у кого бабушки с дедушками пенсию откладывают, кому то ипотеку берут, на работе тетки рассказывают как они квартиру молодожёнам обставили и многие из этих людей тоже не олигархи, а у нас даже речи не идёт, чтоб со всех родственников одну коляску внуку (которого все так ждут) купить. Претензий никаких предъявлять им не буду, просто поною сейчас на форуме.