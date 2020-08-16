Ненавижу свою мать

VidU2007

Иисус как-то сказал, обращаясь ко всем ученикам:

— Есть великая сила в любви-прощении! Поймите, друзья, сколь это важно!

Прощение — это лекарство для души! Дарующему прощение — оно поможет даже больше, чем тому, кого он или она прощает! Умение прощать могло бы очень многое изменить в судьбах людей!

Умение прощать — есть важная составляющая часть умения любить!

Не помня дурное о раскаявшемся человеке, мы не удерживаем его в его прошлом нашими собственными «тяжёлыми» мыслями о нём! Так — мы раскрываем ему возможность устремиться в чистое будущее! Ибо помогаем ему поверить в свои силы и выстроить это будущее прекрасным!

Но не достаточно человеку — лишь на словах сказать «прощаю тебя», а после, при каждом случае, с укором вспоминать те прошлые его или её грехи…

Не помнить зла — это просто лишь на словах! На деле же — необходима соответствующая работа над собой-душой.

Нужно изгнать всю память об обиде, все остатки своего гнева! Пусть даже были веские причины для сих состояний — но всё то нужно оставить в прошлом!

Убирая из себя свои тяжёлые воспоминания, мысленные упрёки, желание ответить обидчику и осуждать его — мы очищаем этим собственное будущее, то есть, свою судьбу.

Мы также помогаем этим — и тем, кого прощаем, раскрывая покаявшимся ему или ей свободу стать лучше, превзойти, преодолеть ошибки, снимаем груз ощущения собственной вины. И пусть прощённый выбирает сам: грешить иль не грешить далее!

Да, нужно людям объяснять: что есть чистое и что — грешное! Да, следует открывать им глаза на пороки: чтоб человек, поняв и раскаявшись, — мог бы изменить себя и больше не грешить! При этом важно не смотреть на согрешившего «свысока», а наполнять свои мысли и слова к нему любовью и заботой: ибо ведь мы хотим ему помочь!

Да, нужно уметь видеть зло, но не следует ненавидеть людей зла!



Ведь не просто душе жить под градом обвинений!

Вам так хотелось защитить Марию от тех камней, которые люди собрались в неё бросать… Но обвинения и осуждения — они ведь как камни