Ненавижу свою мать

Детка,тебе важно доказать себе и окружающим ,что ты хорошая ,а мама плохая или ты хочешь счастливой?
Если хочешь быть счастливой тебе надо срочно изменить свое отношение к маме.
Вы -одно целое . И это навсегда. Нравится это тебе или нет. Но это так ! И до тех пор пока ты будешь уничтожать ее ненавистью ,тебе будет только хуже и хуже во всем.
Это все равно ,что самоистязание!
Запомни одну истину :
У успеха мамино лицо!
Ты своей ненавистью отрицаешь ее жизнь,а твоя жизнь проистекла из ее жизни.
Следовательно : ты вместе с ней отрицаешь,отрекаешься и от себя. А это самоубийство!
Почитайте жизненную историю Калейдоскоп воспоминанай Лоскутное одеяло...и Вы подумаете с другого ракурса...Человек не просто так повествует в данной ситуации...душа болит...а вы так судите...если вы не были в такой ситуации-это не значит,что такое не может быть...не судите,да не судимы будете
А в чем вопрос?
Вам полегчало, что вы выговорились?
Нужно постараться простить и забыть обиды.
Найдите плюсы в этой истории, может благодаря таким непростым отношениям с матерью, вы рано повзрослели и стали сильней и мудрей?
Ничего не даётся просто так
ДЕРЖИ ПРИ СЕБЕ ТАКУЮ НЕНАВИСТЬ !! ЛЮДИ НЕ ПОЙМУТ ......, ДА И ВЕРНЁТСЯ БУМЕРАНГОМ !!
была желанной и такое отношение у нее, это как?
Вот и я о том же...Нестыковка какая-то
У меня примерно,такая же ситуация, только я не уходила, понимала, что бесполезно. Старалась все равно поддерживать отношения, в чем то мне она и помогала иногда по жизни, но нервов и здоровья, окнечно потратила в разы больше. Но тогда у многих были такие отношения с родителями,и "получали" многие.. что же делать? теперь мать старая, езжу по возможности помогаю ей, больше некому...А она уже не изменится...
Ничего она никому не должна. Вот насели, моралисты. Сами простите тех кто вас травмировал в детстве.
Такое сильное чувство как ненависть нужно лечить у психотерапевта. Его надо выразить, высказать и перегореть. Проговорить пока не отпустит. Ещё есть такие методы как арт-терапия, психодрама, телесная терапия, выбирайте на свой вкус и не мучайте себя.
А с этим травмированием можно всю жизнь носится, как с писаной торбой,и все на него списывать..Найдите уже в себе силы самим нести ответственность за свою жизнь и строить ее - и себя заодно..
Дети, которых лелеешь, слова обидного не скажешь, вытирают ноги только из за того, что остыла к сексу, ммминет не делаю. Надо опуститься по сознанию до уровня моего сына, опущенная я буду хороша для семьи.
Это что, вы про ваши отношения с сыном? у вас что, инцест..ужас..
Да понимаю вас, эта обида на всю жизнь, вы пока не готовы ее простить но придет время вам придется это сделать.. не полюбить но простить опять же для вашего спокойствия, забудьте пож не отравляйте себе жизнь
А в чем вопрос?
Очень жаль. Я не так давно потеряла маму и боль захлестывает. я с нежностью вспоминаю детство и живых родителей, но это уже не вернуть. Жаль.
А вот это неправильно. Мать нельзя ненавидеть, какая бы они ни была, но она твоя мать, без неё и тебя и бы на этом свете не было! Матери всё можно простить, как и матери многое прощают нам. Есть единственная женщина в жизни, которой можно всё простить - мать!
Наверное вам повезло и у вас все было хорошо, а у меня просто не было детства, маленькая я боялась свою мать, подростком ненавидела, потом была просто какая то брезгливость по отношению к ней, с возрастом стало просто безразличие и когда ее не стало у меня было только одно чувство, что у меня просто не было настоящей матери.
Оксан, вам уже 30,а вы все тащите этот груз, это не прощение. Вы должны простить мать, простить искренне, не ради неё, а ради себя. Обида разъедает изнутри вас, а не её. Нйдите в себе силы простить её, иначе жизнь будет отравлена. Ни к чему все это тащить с собой, освободите себя
Если вы не были в такой ситуации вам не понять, что искренне простить не возможно такое. Я для своей была до замужества своего выродком и отродьем своего отца. Говорилось такое не часто, но в горячах. Типо в целях воспитания. И ещё много чего.И до сих пор, хотя мне за 30.Я с возрастом её в какой то степени поняла и простила, но помнить буду это всю жизнь.
Автор, я вас поддерживаю. Ненавижу людей которые обижают маленьких. Ваша мать в нормальной стране давно бы уже в тюряге сидела за издевательства. Не слушайте никого и живите так как вам хорошо, легко и спокойно. А люди.. они всегда что-то говорят.. я их не слушаю)
В нормальной стране это в какой??В Норвегии что-ли?Ну-ну,моралисты ***!Дай вам бог,чтобы эти "нормальные" законы,притянутые к нам за бабки,из "нормальных"стран когда-нибудь коснулись и вас!Дети есть такие гадкие,что не выведут из себя только мертвого!А песенку о том,что "я была нормальным ребенком" может спеть каждый.И не дай бог ни-ко-му быть проклятой своей матерью!Сразу засунете в *** все свои обидки,вспомните свою ненависть,и перестанете тянуть из детства во взрослую жизнь саночки с никому не нужным хламом.Слишком дохрена развелось обиженок.Надо-же,из детства у нее травма...А делом занятся не пробовали,а не пережевывать бесконечно это *** с соплями?
Дети, которых лелеешь, слова обидного не скажешь, вытирают ноги только из за того, что остыла к сексу, ммминет не делаю. Надо опуститься по сознанию до уровня моего сына, опущенная я буду хороша для семьи.
Это что за *** я прочитала?Это о чем вобще?....Ваш сын в курсе,что вы остыли к сексу,и кому-то там не делаете минет(пардон)?Вот где дичь-то,*** просто!Как богата наша родина на дебилов!
Я Вас очень понимаю. Но это ещё не самая худшая ситуация и печалиться не стоит. Живи без неё. У меня похожая, только отличие в том, что отца моя мать выгнала когда мне было 5 лет и вышла через год ещё раз замуж. Во втором браке у ней родилось кроме меня ещё четверо детей и я, как Вы надеюсь понимаете лет так с 6 был вообще не нужным. Все было ещё хуже чем Вы описали про себя. После школы в 17 лет мне удалось мирно покинуть эту семью где я был лишним, поступив в столичный город учиться на военного. Мне никто, кроме дедушки и бабушки не помогал. Когда мне уже было лет 25 и я был очень далеко от дома по военной службе, моя мама с 4 несовершеннолетними детьми выгнала и второго своего мужа, а мне написала письмо, что мол и не знаю, что делать, приезжай сынок, а то меня посещают мысли с самым младшим, которому тогда года 3 было с балкона сбросится. Да, меня перевели сначала ближе к дому служить, о потом и вовсе родной город. От дедушки с бабушкой остался дом, который был подарен моей маме, но там надо было все капитально ремонтировать в том числе санузел строить с "нуля" и стоило это не один миллион. И годы были... как раз дефолт. Я справился и дом перестроил где собственник мама и ей все что заслужил отдал. Все до копейки. Только вот о своей семье не было времени думать. А у своей мамы я был всегда виноват. В результате её дети от второго брака подросли, а разница у нас с ними очень порядочная. И решили поделить, так сказать по братски, то что я построил. Сейчас мне 50, ребёнку младшему 12. Моя мама меня выгнала из этого дома просто на улица и детей моих тоже выгнала. Когда я ей сказал я же все что заработал за более чем 25 лет почти все тебе и отдал, ведь дедушка с бабушкой мне этот дом говорили отдать и ты тогда была согласна лишь бы выжить в лихии 90-е и я тебя все равно любил и люблю. Она посмеялась и сказала ведь ты же в этом доме жил, будем считать, что это была оплата. И добавила, что очень жалеет, что вообще связалась с моим отцом. Вот и такие матери бывают.
А вот это неправильно. Мать нельзя ненавидеть, какая бы они ни была, но она твоя мать, без неё и тебя и бы на этом свете не было! Матери всё можно простить, как и матери многое прощают нам. Есть единственная женщина в жизни, которой можно всё простить - мать!
А вот так рассуждать можно..только износив башмаки той женщины..есть вещи которые не прощаются..например..такие слова..чтоб ты сдохла...я слышала это от своей...а я так люблю своих сыновей...не передать..как можно такое сказать..
к сожалению так бывает и вы ее неизмените.ростите своих детей в любви и понимании. если отношения плохие постарайтесь держаться на расстоянии кто бы как не упрекал.вы ответственны за свою жизнь
Это большой грех ненавидеть свою мать Неизвестно еще что жизнь вам преподнесет И вы когда то будте мамой и вам воздастся в три раза больше Ибо это бумеранг Ну и как вам перспектива Не нравится А с горяча можно все сказать Я не оправдываю мать которая вас оскорбляла но надо уметь прощать и мирится с мамой В 13 лет ребенок еще очень не разумный и эгоистом может быть таким что мама не горюй Вам мой совет простите и у вас жизнь наладится и все заиграет другими красками И зачем обижаться друг на друга жизнь и так коротка Так что не враждуйте и живите Утром проснулись скажите доброе утро страна Спасибо Господи за новый день и позвоните маме поинтересуйтесь ее здоровьем Она вас родила Дала вам жизнь в детский дом не сдала воспитывала как умела А теперь ваша обязанность досмотреть мать до конца Как гражданская так и христианская обязанностьЕсли мать пойдет на пенсию и вы не будете о ней заботится то с вас можно истребовать алименты на ее содержание Поэтому пока не поздно миритесь и общайтесь И все будет окей
что то далековато загнули, а так же что мама показала злость вместо любви и ненависть то и получилось дети это бизнес вложишь хорошее получишь прибыль.вложишь упреки вот результат
Тяжело вам . Сочувствую.
Я Вас понимаю. Раз разобрались во Всем, значит повзрослели. А раз повзрослели, то живите СВОЮ жизнь. Идите вперед, не оглядываясь назад. И помните: Ваши дела и поступки - они Ваши, а ее - это ее. Маме Вашей за них ответ держать надо будет самостоятельно. Не уподобляйтесь плохому - живите в жизни ЛИЧНОСТЬЮ. Плохие примеры не берите ни от кого, даже от своей мамы.
Во-первых, сомневаюсь что добрый день может начинаться с ненависти к матери (и вообще с ненависти). А вообще ненависть - это норм, в том плане, что в ней нет ничего необычного. Но если ненависть вас разъедает и не отпускает продолжительное время, стоит подумать о способах избавления от нее. Кстати такое откровение - большой шаг к выходу из подавленного состояния, вы молодец.
Вообще что помогает в таких случаях? Понимание ситуации. Как правило жизнь постоянно обрушивает на нас следствия. Причины нам нужно найти самим (если есть желание разобраться во всем). Так вот, у вашей мамы, или у любой другой мамы которая так поступает, ЕСТЬ причины быть такой. Не важно, знаете вы о них или нет. Важно внутренне принять факт: моя мама не смогла справиться с определенными обстоятельствами и поэтому стала такой. Виновата ли она? Ну, можете купать ее или себя в чувстве вины сколько угодно, уверяю, никуда не продвинетесь на таком ветре. И если уж говорить о чувстве вины, то в данной ситуации (как бы парадоксально это не звучало) чувство вины гложет вас. Вы поделились своей ненавистью с нами, потому что хотели снять груз со СВОЕЙ души, а не с маминой. А если это ваш груз, то он явно связно с виной, с тем что вас подавляет, с чем-то, что вы пока не смогли простить самой себе. Так вот - займитесь этим. Простите себя. Здесь и сейчас. Простите себе ненависть, боль, разочарование, одиночество, непонимание - весь негатив. И когда вы сделаете это искренне, с чувством, с истериками, слезами, соплями и смехом, то вдохнете так глубоко и свободно, как никогда раньше. Надеюсь у вас это получится.
И напоследок. Вы правда считаете, что жизнь стоит растрачивать на ненависть к кому-либо или чему-либо? Сделайте упражнение. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, и на серьезных щах произнесите: "Я верю, что моя ненависть к матери невероятно ценна и без нее жизнь потеряет смысл". Если вам уже стало смешно, значит эксперимент удался, и эта ненависть совсем неважна для вас, и она вами не управляет.
Оксан, вам уже 30,а вы все тащите этот груз, это не прощение. Вы должны простить мать, простить искренне, не ради неё, а ради себя. Обида разъедает изнутри вас, а не её. Нйдите в себе силы простить её, иначе жизнь будет отравлена. Ни к чему все это тащить с собой, освободите себя
А мне 62. Простить вроде нужно,но обида не пройдет никогда! Знаю точно.
уезжайте!
Дорогая девочка мне 64 года и я хорошо понимаю тебя но понимаю и твою маму все это от одиночества поверь но скажи ты хоть один раз обняла свою мать и сказала ей как ты ее любишь и как ты нуждаешься в ней ты спросила у нее что ее сделало такой наверное твои грубости ей тоже неприятны а то что растив тебя она требовала все чтобы ты была такой какой как ты сейчас есть вот тебе плохо и ей тоже плохо ты должна сделать хорошие добрые шаги а не она она дала тебе жизнь не выбросила тебя а растила как могла попробуй по другому и очень верю что ближе ее у тебя никого не будет а петь под твою дудку она точно не будет ведь ты ее ненавидишь а надо было бы полюбить сходи в церковь к исповеди тебе священник скажет тоже самое что говорю я любовь спасет мир
Знаю похожую историю у знакомой. Дочь тоже ушла как выросла, у матери потом нашли шизу. Она лечилась и в ремиссии. Но дочь к 40 так и не устроила личную жизнь, у неё даже парня не было. И до сих пор терпит мамину агрессию.
Бедные дети! Сколько жестокости рядом! И как всем помочь? Всё же социальные службы у нас ещё не в состоянии контролировать и знать истинное положение детей в семьях. Это ужасно!
Что бы вы не пережили дома в детстве, знайте, что вы выросли очень сильными людьми! И главное теперь - защитить от беды собственных детей! К сожалению, помня прошлое. Только так сердцу станет легче.
Добрый день! У меня было что-то похожее в жизни. Только жизнь мне портила не только мать, но и бабушка (с её стороны). С папиной стороны ни бабушки, ни дедушки не было (умерли). Мама открыто говорила, что любит моего старшего брата, а я - папина дочка. Но то ли знак Зодиака у меня - Скорпион, то ли я должна была пройти эти испытания, но это меня "закалило" на всю жизнь. Но конфликтовать пришлось всю жизнь. Она то прикидывалась "лапонькой" (уже тогда, когда я встала на ноги и от неё не зависела) и начинала елейным голосом выспрашивать: "Почему я её не люблю?", то обвиняла во всех смертных грехах. В общем, с чего бы ни начинался наш разговор, когда я с ней встречалась, она всегда умела "довести меня до белого каления", потому что знала, на какие точки давить. Могу дать только один совет: Если есть возможность с ней не контактировать, отсекайте это общение без жалости. Это "адские матери". Есть такая крыса в Африке, которая после рождения крысят в любой момент может сожрать своих детей. И, чтобы выжить, они первые часы после рождения!!!! прячутся от неё. Кто не спрятался, тот погиб. Вот ведь природа как придумала правильно, чтобы выжить. Бегите от неё. Чем дальше, тем лучше для вас. Она просто вами питается. Моя мать довела меня до онкологии. Ученые выяснили, что онкология может "проснуться" даже через годы после такого "токсичного" общения. Не слушайте никого. Любите себя. Моя мать тоже для всех была самой интеллигентной, общительной и милой. А в результате - онкология у меня.
Ну чем вы лучше своей матери. Обливаете грязью, обвиняете даже в своей болезни. Ужас. Нас тоже воспитывали жестко, но даже мысли не возникало о ненависти к матери, сейчас, с высоты своих лет понимаю, что даже правильно делала, все выросли нормальными людьми. А вот со своей доченьки пылинки сдувала, все лучшее ей, а начиная лет с 12 ( сейчас ей почти 20), разговаривает со мной исключительно на повышенных тонах, не знаю за какие заслуги. Вот она вторая сторона медали.
Иисус как-то сказал, обращаясь ко всем ученикам:
— Есть великая сила в любви-прощении! Поймите, друзья, сколь это важно!
Прощение — это лекарство для души! Дарующему прощение — оно поможет даже больше, чем тому, кого он или она прощает! Умение прощать могло бы очень многое изменить в судьбах людей!
Умение прощать — есть важная составляющая часть умения любить!
Не помня дурное о раскаявшемся человеке, мы не удерживаем его в его прошлом нашими собственными «тяжёлыми» мыслями о нём! Так — мы раскрываем ему возможность устремиться в чистое будущее! Ибо помогаем ему поверить в свои силы и выстроить это будущее прекрасным!
Но не достаточно человеку — лишь на словах сказать «прощаю тебя», а после, при каждом случае, с укором вспоминать те прошлые его или её грехи…
Не помнить зла — это просто лишь на словах! На деле же — необходима соответствующая работа над собой-душой.
Нужно изгнать всю память об обиде, все остатки своего гнева! Пусть даже были веские причины для сих состояний — но всё то нужно оставить в прошлом!
Убирая из себя свои тяжёлые воспоминания, мысленные упрёки, желание ответить обидчику и осуждать его — мы очищаем этим собственное будущее, то есть, свою судьбу.
Мы также помогаем этим — и тем, кого прощаем, раскрывая покаявшимся ему или ей свободу стать лучше, превзойти, преодолеть ошибки, снимаем груз ощущения собственной вины. И пусть прощённый выбирает сам: грешить иль не грешить далее!
Да, нужно людям объяснять: что есть чистое и что — грешное! Да, следует открывать им глаза на пороки: чтоб человек, поняв и раскаявшись, — мог бы изменить себя и больше не грешить! При этом важно не смотреть на согрешившего «свысока», а наполнять свои мысли и слова к нему любовью и заботой: ибо ведь мы хотим ему помочь!
Да, нужно уметь видеть зло, но не следует ненавидеть людей зла!
Ведь не просто душе жить под градом обвинений!
Вам так хотелось защитить Марию от тех камней, которые люди собрались в неё бросать… Но обвинения и осуждения — они ведь как камни
Почитайте про нарциссическое расстройство личности. Особенно про подтип - депрессивный нарцисс. Очень похоже, что Ваша мать больна этим расстройством. У меня мать такая же, как мою описали. Симптомы-то одни))). У моей матери точно есть это расстройство. Выход один - не общаться совсем. Это не лечится. Корни расстройства надо искать в детстве матери. У моей отец был тиран, гуляка и алкоголик. Еще и с попытками суицида. В итоге и повесился. Бабушка (мать матери) - довольно токсичный человек. Так что у моей матери расстройство с детства. Может и у Вашей тоже с детства.
А вы ничем положительным не отличаетесь от своей матери.
Как так? Это АБСОЛЮТНО моя ситуация. Мне сейчас 13 и у меня происходит Тоже Самое
А вот это неправильно. Мать нельзя ненавидеть, какая бы они ни была, но она твоя мать, без неё и тебя и бы на этом свете не было! Матери всё можно простить, как и матери многое прощают нам. Есть единственная женщина в жизни, которой можно всё простить - мать!
вам не понять. не все можно простить. У вас видимо была не такая мать.
Уверяю Вас, у меня была ситуация намного хуже. У Вас хоть был вариант быть у бабушки и дедушки. У меня не было вариантов, приходилось терпеть, и словесно защищаться. Также она всем рассказывала, какая я плохая, строя из себя жертву. Ей важны были охи и ахи других людей, видимо её это вдохновляло и давало уверенности в своей правоте........хотя чужим людям было глубоко наплевать на нашу семью. Любой умный психолог скажет, что никогда не надо жаловаться на своих детей людям, которым до тебя дела НЕТ..................
Оксан, вам уже 30,а вы все тащите этот груз, это не прощение. Вы должны простить мать, простить искренне, не ради неё, а ради себя. Обида разъедает изнутри вас, а не её. Нйдите в себе силы простить её, иначе жизнь будет отравлена. Ни к чему все это тащить с собой, освободите себя
Как Вам легко рассуждать! Сразу видно, что не была в подобной ситуации. Моли Бога, что уберёг Дети беззащитны от глупости взрослых, даже от самых родных. Знаю не понаслышке, и не по чтению подобных историй.
А вот это неправильно. Мать нельзя ненавидеть, какая бы они ни была, но она твоя мать, без неё и тебя и бы на этом свете не было! Матери всё можно простить, как и матери многое прощают нам. Есть единственная женщина в жизни, которой можно всё простить - мать!
Точно так рассуждала одна моя знакомая,( Таня) мама которой сделала всё что могла, и не могла для своей дочери. Она (её мама) была для неё настоящей матерью, подругой, которая всегда была для Татьяны опорой и стеной в жизни. Эта Таня была не ангел! но никогда, никогда в жизни никто не слышал чтобы её мама кому - то рассказывала о ней, или тем более жаловалась на Таню. Так вот, такие как эта Таня никогда не поймут, и не захотят понять тебя.
С матерью я давно не разговариваю и рада этому, но каждый раз когда мои родственники начинают говорить мне о том, что я её гроблю, у меня просыпается эта самая ненависть и я ничего не могу поделать с ней. Моим словам они не хотят верить (я живу в другом городе, полагаю что мать часто обсуждает меня с ними, поэтому они и верят) но я КЛЯНУСЬ что было все не так, как она говорит. И не знаю как убедить в этом остальных
НЕ убеждайте. Они хотят именно того, что у вас происходит. Живите сама!
Не пишите им и не звоните. Будут в чем-то обвинять, молчите и улыбайтесь или кивайте, в ритмике их обвинений и призывов. Всего вам хорошего.
Оксан, вам уже 30,а вы все тащите этот груз, это не прощение. Вы должны простить мать, простить искренне, не ради неё, а ради себя. Обида разъедает изнутри вас, а не её. Нйдите в себе силы простить её, иначе жизнь будет отравлена. Ни к чему все это тащить с собой, освободите себя
Оксана,Вы понимаете,что Вы пишите?Вы издеваетесь Она очень хочет простить и не может,оттого и истерики Рана очень глубока,она не может с этим справиться Мать свою.ненпвисть к её отцу перенесла на ребёнка и гнобила её всё детсьютво,когда душа доверчива и очень ранима
Поставьте себя на её место,что мать Вас лупит стулом ,прочувствуйте боль души,тогда такого совета-насмешку не будите давать
То,что Вы написали ,любой знает,человек просит помощи,крик души
А в чем вопрос?
Это крик измученной души,просьба о помощи что делать,а не вопрос
Точно так рассуждала одна моя знакомая,( Таня) мама которой сделала всё что могла, и не могла для своей дочери. Она (её мама) была для неё настоящей матерью, подругой, которая всегда была для Татьяны опорой и стеной в жизни. Эта Таня была не ангел! но никогда, никогда в жизни никто не слышал чтобы её мама кому - то рассказывала о ней, или тем более жаловалась на Таню. Так вот, такие как эта Таня никогда не поймут, и не захотят понять тебя.
Правильно Мать не имеет никакого права издеваться над ребёнком,потому что ОНА родила Даже лишают родительских прав Какое то тупое понимание,что матери можно всё простить
И пусть так называемая мать думает,что она права? Что испоганила жизнь,которую дала?
Сами то правда так считаете?
Уверяю Вас, у меня была ситуация намного хуже. У Вас хоть был вариант быть у бабушки и дедушки. У меня не было вариантов, приходилось терпеть, и словесно защищаться. Также она всем рассказывала, какая я плохая, строя из себя жертву. Ей важны были охи и ахи других людей, видимо её это вдохновляло и давало уверенности в своей правоте........хотя чужим людям было глубоко наплевать на нашу семью. Любой умный психолог скажет, что никогда не надо жаловаться на своих детей людям, которым до тебя дела НЕТ..................
Правильно Да вообще ,кто жалуется на своих детей,жену или мужа это он жалуется на себя,рассказывает о себе на самом деле и не понимает этого
Иисус как-то сказал, обращаясь ко всем ученикам:
— Есть великая сила в любви-прощении! Поймите, друзья, сколь это важно!
Прощение — это лекарство для души! Дарующему прощение — оно поможет даже больше, чем тому, кого он или она прощает! Умение прощать могло бы очень многое изменить в судьбах людей!
Умение прощать — есть важная составляющая часть умения любить!
Не помня дурное о раскаявшемся человеке, мы не удерживаем его в его прошлом нашими собственными «тяжёлыми» мыслями о нём! Так — мы раскрываем ему возможность устремиться в чистое будущее! Ибо помогаем ему поверить в свои силы и выстроить это будущее прекрасным!
Но не достаточно человеку — лишь на словах сказать «прощаю тебя», а после, при каждом случае, с укором вспоминать те прошлые его или её грехи…
Не помнить зла — это просто лишь на словах! На деле же — необходима соответствующая работа над собой-душой.
Нужно изгнать всю память об обиде, все остатки своего гнева! Пусть даже были веские причины для сих состояний — но всё то нужно оставить в прошлом!
Убирая из себя свои тяжёлые воспоминания, мысленные упрёки, желание ответить обидчику и осуждать его — мы очищаем этим собственное будущее, то есть, свою судьбу.
Мы также помогаем этим — и тем, кого прощаем, раскрывая покаявшимся ему или ей свободу стать лучше, превзойти, преодолеть ошибки, снимаем груз ощущения собственной вины. И пусть прощённый выбирает сам: грешить иль не грешить далее!
Да, нужно людям объяснять: что есть чистое и что — грешное! Да, следует открывать им глаза на пороки: чтоб человек, поняв и раскаявшись, — мог бы изменить себя и больше не грешить! При этом важно не смотреть на согрешившего «свысока», а наполнять свои мысли и слова к нему любовью и заботой: ибо ведь мы хотим ему помочь!
Да, нужно уметь видеть зло, но не следует ненавидеть людей зла!
Ведь не просто душе жить под градом обвинений!
Вам так хотелось защитить Марию от тех камней, которые люди собрались в неё бросать… Но обвинения и осуждения — они ведь как камни
Вы пишите о РАСКАЯВШЕМСЯ человеке Это в корне меняет дело
Мать этой девушки нисколько не раскаивается и если дочка будет общаться с ней,то мать будет считать,что вмё прпвильно сделала
Думаю,если бы мать поросила прощения,то дочь сразу простила бы Дочь и ждёт этого Но мать не для того издевалась над ней,чтоб потом просить прощения
Поэтому не надо общаться им,это не мать,а злая чужая тётка,которая искалечила жизнь дочери
А простить в душе надо,но она не знает как это сделать,а очень хочет ,поэтому и пишет
И ни одного совета как это сделать никто не дал
И Вы тоже Только общие фразы Но это все знают,что Вы говорите
Ну чем вы лучше своей матери. Обливаете грязью, обвиняете даже в своей болезни. Ужас. Нас тоже воспитывали жестко, но даже мысли не возникало о ненависти к матери, сейчас, с высоты своих лет понимаю, что даже правильно делала, все выросли нормальными людьми. А вот со своей доченьки пылинки сдувала, все лучшее ей, а начиная лет с 12 ( сейчас ей почти 20), разговаривает со мной исключительно на повышенных тонах, не знаю за какие заслуги. Вот она вторая сторона медали.
Тростинка Вы носите невысказанный и неосмысленный гнев на своих родителей,которые воспитывали Вас жёстко и ,сдувая пылинки,Вы передали это своей дочери подсознательно .Вот и получаете ответ .Фактически это Ваш ответ Вашим родителям,который Вы подавляли в себе всё детство и до сих пор носите в себе Это у Вас ужас ,ничего не проговорили с родителями и вытеснили этот негатив в подсознание Поэтому Вы и сдуваете пылинки со своей дочери,этим самым понижаете своё страдание от жёсткого воспитания своих ролителей,но душа дочери считывает Ваш подавленный гнев
Подумайте и рассудите
А вы ничем положительным не отличаетесь от своей матери.
Гость Как раз таки отличается,она никому из родственников не рассказывает о подлостях и побоях матери,а терпеливо ищет выход
И не оправдывается ни перед кем,не восхваляет себя
А в чем вопрос?
Поверьте ваша мать сейчас очень глубоко чувствует свою вину и она постоянно с ней.Я это точно знаю.Простите её!
У вас травма психологическая. Вам следовало бы походить к психологу. Или попробовать все изменить в своей жизни, начните не задумываясь ни о чем просто делать то, что вы всю жизнь хотели, а комплексы не давали, попробуйте простить мать за все, и напишите на каждую вашу обиду и положительные моменты, возможно без этих маминых обид из вас сейчас не выросла такая девушка. Или поблагодарите ее за все, и все обстоятельства в жизни происходили не случайно...
А так, вы просто напоминаете своим рассказом свою мать, бедненькая, все её обижают, все виноваты в бедах... на самом деле во всех обидах и бедах виноваты мы сами. Мать возможно была холодна по отношению к вам но это не дает вам право на совершение тех же самых поступков и наступать на те же грабли...
Оксан, вам уже 30,а вы все тащите этот груз, это не прощение. Вы должны простить мать, простить искренне, не ради неё, а ради себя. Обида разъедает изнутри вас, а не её. Нйдите в себе силы простить её, иначе жизнь будет отравлена. Ни к чему все это тащить с собой, освободите себя
Вы правильно ответили,прислушайтесь Оксана к поделанию,но хотела бы добавить к этому то,что я перенесла то же самое и не могу даже глядеть в ее сторону и приходится жить в одной квартире.....Я бы смогла скорее забыть все если бы жила отдельно и не вспоминатт тот ад который мне мать доставила в детстве...Если вы живете от нее отдельно? Не вспоминайте и не общайтесь ,а тянииест к одиноким бабулям хорошим женщинам которые по воли судьбы остались одни и помогайте им и общайтесь как со своей матерьб,ларите им свою любовь и вам станет легче.....Очень жаль ....
Я сама мать 15 летней дочери. Отношения тоже сложные. Буд то я воспитываю не своего ребенка. Все мои слова наставления, нравоучения, примеры.... Все проходит мимо. Ведет двойную жизнь. В вацапе у нее со сверстниками сплошные маты. Для взрослой жизни ей мешает только возраст. Это все я к тому, что мать плохого своему ребенку никогда не пожелает. И моя тоже прибедняется бабушке-дедушке, что я житья ей не даю. Друзья приходят и уходят. А родственников, тем более близких никуда не денешь. и от них никуда не денешься.
да,не *** ты мозги,дуроёбина!!Мать,мать,да в рот её ***!Привыкли сопли пускать:"ты могла без неё и на свет не появиться"!А может мне и на *** не нужно здесь появляться!
Ты че тут матом, ругаешься. Куда админ смотрит то.????? Почему не проверяет все комментарии.
Как я вас понимаю!!!!
Вот как вы все не понимаете, что вы тащите эту ненависть дальше и выливаете, пусть не на своих детей, так на родителей. Что вам, взрослым и умным, мешает её прервать. Не можете сами, идите к психологу. Сейчас вы и автор, чем лучше своих матерей? Так же, как и они, с своё время, обвиняете во всех грехах и своих неудачах. Выносите этот сор на обсуждение и довольны, когда посторонние люди поливают их грязью. Это мерзко.
Это поддержка
Рассказывать это людям, которые росли с нормальеными родителями - не нужно, только осудят за то, что вы так о матери. Им не понять, их любили, одевали, кормили и подарки на день рождения дарили. У меня этого не было, меня даже кормить мать не считала нужным. Я палала в обмороки. А она была не пьяница, с высшим образованием, работала инженером. Я закомплексована, у меня ничего не получается, а уж за себя постоять, я вообще не понимаю, что это возможно. Я вас понимаю.
Виктория, не знаю, сколько вам лет, но всему тому, что вы перечислили ( постоять за себя, уважать себя , стать уверенной) надо учиться в любом возрасте, заставлять себя стать другой. Сначала через "не могу", потом постепенно это станет вашей второй натурой. Учитесь защищать свои границы, не позволять другим унижать вас, пользоваться вашей слабостью.
Не общайтесь.Живите своей жизнью.Вы ничего не должны родителям,в отличие от них! ни-че-го!